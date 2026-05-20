Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε το πρωί στο Παλάτι του Λαού, στην πλατεία Τιενανμέν στο Πεκίνο, όπου τον υποδέχθηκε ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ.

Βασικές δηλώσεις του Πούτιν στη συνάντησή του με τον πρόεδρο Σι σύμφωνα με το TACC:

▪️Η Ρωσία και η Κίνα θα συνεχίσουν το καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση βίζας·

▪️Ο Πούτιν κάλεσε τον Σι να επισκεφθεί τη Ρωσία το επόμενο έτος·

▪️Οι στενοί δεσμοί μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου είναι ιδιαίτερα σημαντικοί δεδομένης της τεταμένης διεθνούς κατάστασης·

▪️Ο Πούτιν επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να παραστεί στη σύνοδο κορυφής APEC στη Σεντζέν τον Νοέμβριο·

▪️Η Ρωσία και η Κίνα υποστηρίζουν την πολιτιστική και πολιτισμική ποικιλομορφία και τον σεβασμό για την κυρίαρχη ανάπτυξη των κρατών.

Νωρίτερα, αφότου οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία, πόζαραν για φωτογραφίες και στη συνέχεια η κινεζική στρατιωτική μπάντα έπαιξε τους εθνικούς ύμνους της Ρωσίας και της Κίνας. Σι και Πούτιν στάθηκαν στο κέντρο της πλατείας έξω από το Παλάτι του Λαού.

Όπως έκανε με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Κινέζος πρόεδρος έστρωσε το κόκκινο χαλί για τον Ρώσο ομόλογό του. Μετά το τέλος της τελετής υποδοχής, οι δύο πρόεδροι ανέβηκαν τα σκαλιά της Μεγάλης Αίθουσας, προκειμένου να ξεκινήσουν τις διμερείς συνομιλίες, με τις εξελίξεις στα μέτωπα της Ουκρανίας και του Ιράν, τις αλλαγές που επιτελούνται στο παγκόσμιο status quo, αλλά και τις διμερείς συνεργασίες σε εμπόριο, στρατό και οικονομία να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας.

Πηγή: skai.gr

