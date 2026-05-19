Ο Πούτιν στο Πεκίνο: Τα τρία πράγματα που χρειάζεται η Ρωσία από την Κίνα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Πούτιν επιδιώκει από το Πεκίνο ισχυρότερη γεωπολιτική και διπλωματική στήριξη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η Μόσχα θέλει το «πράσινο φως» της Κίνας για τον αγωγό φυσικού αερίου Power of Siberia 2, που θα διπλασίαζε τις εξαγωγές ρωσικού αερίου

Η Ρωσία εξαρτάται ολοένα περισσότερο από την Κίνα για τεχνολογία, βιομηχανικά προϊόντα και εμπορικές ροές μετά τις δυτικές κυρώσεις

Αναλυτές εκτιμούν ότι η Κίνα διατηρεί ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση, καθώς δεν βιάζεται να προχωρήσει σε νέες ενεργειακές συμφωνίες με τη Μόσχα

Καθώς ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επισκέπτεται την Κίνα, θα επιδιώξει όχι μόνο να ενισχύσει περαιτέρω τους δεσμούς με το Πεκίνο, αλλά και να αποσπάσει σημαντικά οφέλη στους τομείς του εμπορίου και της ενέργειας.

Η διήμερη επίσκεψη του Πούτιν στο Πεκίνο πραγματοποιείται αμέσως μετά την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε διπλωματικές και εμπορικές συμφωνίες.

Ο Ρώσος πρόεδρος έφτασε την Τρίτη στην κινεζική πρωτεύουσα με στόχο να επαναβεβαιώσει και να ενισχύσει τις ήδη στενές σχέσεις με την Κίνα.

Το CNBC εξετάζει τρεις βασικούς τομείς στους οποίους ο Πούτιν επιδιώκει να εμβαθύνει τη συνεργασία και να εξασφαλίσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Γεωπολιτικοί δεσμοί

Δεν είναι τυχαίο ότι η άφιξη του Πούτιν πραγματοποιείται λίγες μόλις ημέρες μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, δήλωσε στο CNBC ο Εντ Πράις, συνεργάτης του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Πούτιν πιθανότατα στέλνει «μια υπενθύμιση προς τους Αμερικανούς ότι, ναι, μπορείτε να επισκέπτεστε την Κίνα όσο θέλετε, αλλά η Ρωσία είναι πιο κοντά και διατηρούν πιο στενές σχέσεις με το Πεκίνο από εσάς».

Ο Πούτιν και ο Σι έχουν αναπτύξει στενές σχέσεις εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία και ο Ρώσος πρόεδρος θα επιδιώξει να επαναβεβαιώσει τη θέση της Ρωσίας ως του στενότερου γεωπολιτικού συμμάχου της Κίνας, πρόσθεσε ο Πράις.

Ο ίδιος εκτίμησε επίσης ότι ο Πούτιν θα επιδιώξει τη διπλωματική στήριξη του Πεκίνου σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, μια σύγκρουση που η Κίνα έχει ανεχθεί, αν όχι υποστηρίξει ανοιχτά.

«Όσο ο πρόεδρος Πούτιν διατηρεί εδαφικές φιλοδοξίες προς τα δυτικά της Ρωσίας, δηλαδή στην Ουκρανία, πρέπει να έχει διπλωματική επιτυχία προς τα ανατολικά του, δηλαδή στην Κίνα», σημείωσε.

«Με άλλα λόγια, ο πρόεδρος Πούτιν παίζει ένα μακροπρόθεσμο παιχνίδι για το ρωσικό κράτος, φέρνοντας την Κίνα όσο το δυνατόν πιο κοντά, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει αυτό που θεωρεί απειλή: το ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη», κατέληξε.

Ενεργειακοί δεσμοί

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η σχέση Ρωσίας-Κίνας στον ενεργειακό τομέα γίνεται ολοένα και πιο ασύμμετρη, ιδιαίτερα μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ρωσία, που βρίσκεται αντιμέτωπη με βαριές διεθνείς κυρώσεις, έχει χάσει κρίσιμες αγορές για τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, κυρίως στην Ευρώπη, και εξαρτάται πλέον όλο και περισσότερο από την Ινδία και την Κίνα ως αγοραστές των ενεργειακών της εξαγωγών.

Σύμφωνα με αναλυτή που μίλησε στο CNBC, ο Πούτιν μεταβαίνει αυτή την εβδομάδα στο Πεκίνο ελπίζοντας ότι θα δοθεί το «πράσινο φως» για τον δεύτερο αγωγό φυσικού αερίου Power of Siberia, ο οποίος θα μεταφέρει ρωσικό αέριο στην Κίνα μέσω Μογγολίας. Ωστόσο, η Κίνα δεν φαίνεται να βιάζεται να εγκρίνει το έργο υποδομής.

«Η βασική συμφωνία που θέλει να συζητήσει ο Πούτιν με τον Σι είναι φυσικά ο αγωγός φυσικού αερίου», δήλωσε στο CNBC ο Σεργκέι Γκουρίεφ, κοσμήτορας του London Business School.

«Τώρα η συζήτηση αφορά τον αγωγό “Power of Siberia 2”, ο οποίος θα διπλασίαζε τις ρωσικές εξαγωγές φυσικού αερίου προς την Κίνα μέσω αγωγών. Η Κίνα καθυστερεί συστηματικά τις διαπραγματεύσεις για τον συγκεκριμένο αγωγό, επειδή θεωρεί ότι διαθέτει ενεργειακή ασφάλεια χάρη στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας που έχει αναπτύξει», δήλωσε ο Γκουρίεφ.

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία έχει ανάγκη τον αγωγό αυτό, καθώς έχει χάσει την ευρωπαϊκή αγορά για το φυσικό της αέριο. Αντίθετα, το Πεκίνο δεν βρίσκεται υπό την ίδια πίεση.

«Η Κίνα έχει δημιουργήσει σημαντικά ενεργειακά αποθέματα και μπορεί να περιμένει μέχρι να τελειώσει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», ανέφερε ο Γκουρίεφ.

Ο Εντ Πράις του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης πρόσθεσε: «Η Ρωσία διαθέτει κάτι που θέλει η Κίνα. Η Ρωσία έχει ενέργεια και η Κίνα θέλει τη ρωσική ενέργεια, επειδή προβλέπει μια κατάσταση στην οποία άλλες πηγές ενέργειας θα είναι δυσκολότερο να εξασφαλιστούν… Επομένως, η Κίνα θέλει να κρατήσει τη Ρωσία κοντά της», σημείωσε.

Εμπορικοί δεσμοί

Ο Πούτιν παρουσίασε το τελευταίο του ταξίδι στην Κίνα ως ακόμη έναν κρίκο σε μια μακρά αλυσίδα τακτικών επαφών και επικοινωνίας μεταξύ των δύο δυνάμεων.

«Οι τακτικές αμοιβαίες επισκέψεις και οι συνομιλίες Ρωσίας-Κίνας σε ανώτατο επίπεδο αποτελούν σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος των κοινών μας προσπαθειών για την προώθηση του συνόλου των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και την απελευθέρωση του πραγματικά απεριόριστου δυναμικού τους», δήλωσε ο Πούτιν, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι η Ρωσία θα επιδιώξει να επεκτείνει όσο το δυνατόν περισσότερο την οικονομική και εμπορική συνεργασία της με το Πεκίνο.

«Για τη Ρωσία, αυτή η επίσκεψη είναι πολύ σημαντική», δήλωσε ο Γκουρίεφ στο CNBC, επειδή «η Ρωσία εξαρτάται από την Κίνα για τεχνολογία, καταναλωτικά αγαθά και βιομηχανικά προϊόντα».

«Η Ρωσία είχε παλαιότερα την Ευρωπαϊκή Ένωση ως βασικό εμπορικό εταίρο της, όμως λόγω του πολέμου στην Ουκρανία… στράφηκε προς την Κίνα και διπλασίασε το εμπόριό της με το Πεκίνο. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη αναδιάταξη των εμπορικών ροών της ρωσικής οικονομίας, από την ΕΕ προς την Κίνα. Σήμερα, η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ρωσίας, με τον όγκο του εμπορίου να έχει διπλασιαστεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια», ανέφερε.





Πηγή: skai.gr

