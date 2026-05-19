Στο Πεκίνο ο Πούτιν: Ουκρανία και Ιράν βασικά θέματα στη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ - Δείτε βίντεο από την άφιξη

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να χαράξουν μία κοινή γραμμή για τους πολέμους σε Ιράν και Ουκρανία, ενώ θα συζητήσουν και το αποτέλεσμα της συνάντησης του Κινέζου προέδρου με τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Πούτιν στο Πεκίνο

Οι εξελίξεις στα μέτωπα της Ουκρανίας και του Ιράν, καθώς και οι αλλαγές που επιτελούνται στο παγκόσμιο status quo, αλλά και οι διμερείς συνεργασίες σε εμπόριο, στρατό και οικονομία, βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας που θα συζητήσουν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος έφτασε στο Πεκίνο την Τρίτη.

Το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε ο Πούτιν προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο του Πεκίνου λίγο μετά τις 23:15 το βράδυ (18:15 ώρα Ελλάδας), όπου τον περίμεναν στρατιωτικοί αξιωματούχοι για να τον υποδεχτούν. 

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που το ρωσικό προεδρικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Πεκίνου: 

Πριν από τη συζήτηση των δύο ηγετών, θα λάβουν χώρα συνομιλίες με αντιπροσωπείες των δύο χωρων, ο Ρώσος πρόεδρος υα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Κρατικού Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Λι Τσιάνγκ και θα συμμετάσχει στα εγκαίνια διαχρονικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε ξενάγηση σε κοινή έκθεση TASS-Xinhua για την ιστορία των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και σε συνάντηση με τον νεαρό Κινέζο μηχανικό Πέι Πάι.

