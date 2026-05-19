Οι εξελίξεις στα μέτωπα της Ουκρανίας και του Ιράν, καθώς και οι αλλαγές που επιτελούνται στο παγκόσμιο status quo, αλλά και οι διμερείς συνεργασίες σε εμπόριο, στρατό και οικονομία, βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας που θα συζητήσουν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος έφτασε στο Πεκίνο την Τρίτη.

Το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε ο Πούτιν προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο του Πεκίνου λίγο μετά τις 23:15 το βράδυ (18:15 ώρα Ελλάδας), όπου τον περίμεναν στρατιωτικοί αξιωματούχοι για να τον υποδεχτούν.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που το ρωσικό προεδρικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Πεκίνου:

BREAKING: Russian President Vladimir Putin has landed in Beijing on an official visit to China. 🇷🇺 pic.twitter.com/BVBpstxIFV — Inside the conflict (@InsidConflict) May 19, 2026

🇨🇳🇷🇺 — NOW: Russian President Vladimir Putin arrived in China for a two-day visit and is scheduled to meet Chinese President Xi Jinping tomorrow. pic.twitter.com/f0BAkHcV08 — Belaaz News (@TheBelaaz) May 19, 2026

Putin arrives in China



Two powers the West tried to isolate, standing face to face pic.twitter.com/VMd47pNerP — The Gulag (@WelcomeTheGulag) May 19, 2026

Πριν από τη συζήτηση των δύο ηγετών, θα λάβουν χώρα συνομιλίες με αντιπροσωπείες των δύο χωρων, ο Ρώσος πρόεδρος υα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Κρατικού Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Λι Τσιάνγκ και θα συμμετάσχει στα εγκαίνια διαχρονικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε ξενάγηση σε κοινή έκθεση TASS-Xinhua για την ιστορία των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και σε συνάντηση με τον νεαρό Κινέζο μηχανικό Πέι Πάι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.