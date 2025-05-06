Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ θα συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις ρωσοαμερικανικές σχέσεις την Πέμπτη στη Μόσχα, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

«Τα σημαντικότερα θέματα θα συζητηθούν σε αυτήν την κατ’ ιδίαν συνάντηση: το ουκρανικό και οι ρωσοαμερικανικές σχέσεις», είπε ο διπλωματικός σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Οι δύο πρόεδροι θα εκδώσουν κοινά ανακοινωθέντα, το ένα θα αφορά τις διμερείς σχέσεις και το άλλο την «παγκόσμια στρατηγική σταθερότητα» ενώ στη συνέχεια θα απαντήσουν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Ο Πούτιν θα επισκεφθεί την Κίνα στις αρχές Σεπτεμβρίου, ανέφερε εξάλλου ο Ουσακόφ.

Ο Σι Τζινπίνγκ θα συμμετάσχει την Παρασκευή στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία, για την επέτειο των 80 ετών από τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας.

Σύμφωνα με τον Ουσακόφ, 29 ξένοι ηγέτες αναμένονται στη Μόσχα, όπως οι πρόεδροι της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς και ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος αγνόησε τις αντιρρήσεις των Βρυξελλών. Παρόντες θα είναι και πολλοί ηγέτες αφρικανικών χωρών (Μπουρκίνα Φάσο, Κονγκό, Ισημερινή Γουινέα, Αιθιοπία), όπως και εκείνοι της Μιανμάρ, του Βιετνάμ και των «παραδοσιακών» συμμάχων της Μόσχας, όπως είναι το Καζακστάν και η Λευκορωσία.

Στην παρέλαση θα συμμετάσχουν στρατιώτες από την Κίνα, την Αίγυπτο, το Βιετνάμ, τη Μιανμάρ και άλλες εννέα χώρες.

Ο Ουσακόφ είπε επίσης ότι προσκλήθηκαν οι υπουργοί Άμυνας ορισμένων χωρών, καθώς και βετεράνοι στρατιώτες από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων, ο Πούτιν θα έχει κατ’ ιδίαν συναντήσεις με «περισσότερους από 15 ηγέτες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

