Στην πρώτη της αντίδραση, με ένα θερμό μήνυμα στο X, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνεχάρη τον Φρίντριχ Μερτς για την εκλογή του στην καγκελαρία της Γερμανίας.
«Συγχαρητήρια για την εκλογή, αγαπητέ Φρίντριχ Μερτς. Με την εκλογή σου αναδεικνύεται στην καγκελαρία ένας πραγματικός φίλος και γνώστης της Ευρώπης», έγραψε η φον ντερ Λάιεν, επισημαίνοντας πως «μαζί θα εργαστούμε για μια ισχυρή και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη».
Η ίδια τόνισε ότι προσβλέπει σε στενή συνεργασία με τον νέο καγκελάριο της Γερμανίας.
- Αύριο γύρω στις 20.00 το απόγευμα θα βγει απο την Καπέλα Σιξτίνα ο πρώτος καπνός για την εκλογή του νέου πάπα
- Επικοινωνία Πούτιν με Νετανιάχου για το μεσανατολικό στον απόηχο των ισραηλινών επιθέσεων στη Συρία
- Βρετανία και Ινδία κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία «ορόσημο» για το εμπόριο στη σκιά των δασμών Τραμπ - Τι προβλέπεται
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.