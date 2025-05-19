Συνάντηση Βαρθολομαίου με Πάπα Λέοντα 14ο - Τι συζήτησαν

O Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συναντήθηκε σήμερα, 19 Μαΐου, κατ' ιδίαν με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ' στο Βατικανό, ο οποίος εξέφρασε την πρόθεσή του να επισκεφθεί τη Νίκαια από κοινού με τον Πατριάρχη, προκειμένου να τιμήσουν μαζί την 1700η επέτειο από την Α' Οικουμενική Σύνοδο.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνεχάρη και διά ζώσης τον νέο Πάπα για την εκλογή του και στην συζήτηση που είχαν, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε τη σημασία να συνεχιστεί η προαγωγή και εμβάθυνση του θεολογικού διαλόγου μεταξύ των δύο Εκκλησιών, Ορθοδόξου και Ρωμαιοκαθολικής, αλλά και η συνεργασία τους επί θεμάτων κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως η αποκατάσταση και επικράτηση της ειρήνης στον κόσμο, η στήριξη των δοκιμαζόμενων συνανθρώπων μας και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Επίσης, αναφέρθηκε στην αδελφική επικοινωνία και συνεργασία που είχε με τον αείμνηστο Πάπα Φραγκίσκο, με τον οποίο συναντήθηκε περισσότερες από δέκα φορές.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' διαβεβαίωσε για την έντονη επιθυμία του να επισκεφθεί την Τουρκία, εντός τους τρέχοντος έτους και σε χρόνο που θα οριστεί, προκειμένου να τιμήσουν από κοινού με τον Πατριάρχη την εφετινή επέτειο των 1700 ετών από την σύγκληση της Α' Οικουμενικής Συνόδου της Νικαίας. Υπενθυμίζεται ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης είχε προσκαλέσει για τον σκοπό αυτό τον αείμνηστο Πάπα Φραγκίσκο, και ανανέωσε την πρόσκλησή του προς τον διάδοχό του Λέοντα.

Ο Ποντίφικας εξέφρασε επίσης τις ευχαριστίες του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την παρουσία του στην χθεσινή τελετή για την επίσημη έναρξη της παπικής διακονίας του, και τόνισε και εκείνος τη σημασία προώθησης του διαχριστιανικού διαλόγου και συνεργασίας.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης προσέφερε στον Πάπα Λέοντα ΙΔ' μία εικόνα της Παναγίας Οδηγητρίας, που αγιογραφήθηκε προς τούτο στο 'Αγιον Όρος, μοσχοθυμίαμα που παρασκεύασαν αγιορείτες μοναχοί, καθώς και δικά του βιβλία. Ο Πάπας προσέφερε στον κ.κ. Βαρθολομαίο καλλιτεχνική παράσταση της βαπτίσεως του Κυρίου.

Ακολούθως, στην Αίθουσα Κλεμεντίνα του Βατικανού, ο Πάπας υποδέχθηκε και ομίλησε προς τους εκπροσώπους των Εκκλησιών και άλλων θρησκειών, που παρέστησαν χθες στη θεία λειτουργία για την ενθρόνισή του, και χαιρέτησε αλληλοδιαδόχως όλες τις αντιπροσωπείες.

Μετά τη συνάντησή του με τον Πάπα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετέβη με την συνοδεία του στην Βασιλική της Santa Maria Maggiore, όπου προσευχήθηκε και άφησε λευκά τριαντάφυλλα στον τάφο του Πάπα Φραγκίσκου.

