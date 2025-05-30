Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ θα διατηρήσει, τουλάχιστον προς το παρόν, την παράδοση που θέλει Αμερικανό στρατηγό να ηγείται του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους, έναν διπλωμάτη και πηγή του ΝΑΤΟ.

Ο ίδιος ο Τραμπ επικοινώνησε προσωπικά την απόφασή του στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές

Η απόφαση αναμένεται να προκαλέσει ανακούφιση στις ευρωπαϊκές χώρες-μέλη της Συμμαχίας, αλλά και σε αρκετούς Ρεπουμπλικανούς στις ΗΠΑ, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών ότι η σκληρή ρητορική του Τραμπ κατά της Ευρώπης και η επιφυλακτικότητα απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία θα μπορούσαν να σηματοδοτούν την ταχεία απόσυρση των ΗΠΑ από τον ηγετικό τους ρόλο.

Παρόλα αυτά, αξιωματούχοι επισημαίνουν πως οι προειδοποιήσεις της Ουάσινγκτον ότι η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να μετατοπίσει την προσοχή της προς την Ασία και την εσωτερική ασφάλεια είναι ειλικρινείς. Αν και δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις, η κυβέρνηση έχει εξετάσει το ενδεχόμενο μείωσης της στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη, όπου αυτή τη στιγμή σταθμεύουν περίπου 80.000 Αμερικανοί στρατιώτες.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο επικρατέστερος υποψήφιος για τις θέσεις του Ανώτατου Συμμαχικού Διοικητή Ευρώπης (SACEUR) και του Διοικητή των Αμερικανικών Δυνάμεων Ευρώπης (EUCOM) είναι ο αντιπτέραρχος της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, Άλεξους Γκρίνκεβιτς. Η ανακοίνωση αναμένεται εντός των επόμενων ημερών.

Η θέση του SACEUR, από την οποία εποπτεύονται όλες οι επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, καλύπτεται παραδοσιακά από Αμερικανό στρατηγό από τη σύστασή της μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με πρώτο διοικητή τον στρατηγό Ντουάιτ Αϊζενχάουερ το 1951.

Από την ανάληψη της εξουσίας τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση Τραμπ έχει πιέσει τους Ευρωπαίους συμμάχους να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες, τονίζοντας ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει την περισσότερη ευθύνη για την ασφάλεια της ηπείρου.

Το πόσο γρήγορα μπορεί η Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο στη Συμμαχία παραμένει ένα μεγάλο ερώτημα, ενώ σύμφωνα με αξιωματούχους, έχουν γίνει εσωτερικές συζητήσεις στην κυβέρνηση Τραμπ για το ενδεχόμενο να ανατεθεί στο μέλλον η θέση του Ανώτατου Συμμαχικού Διοικητή Ευρώπης (SACEUR) σε ευρωπαϊκή χώρα.

«Ας μην υπάρξει καμία παρεξήγηση: ο Πρόεδρος Τραμπ δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να μετατρέψει τον Θείο Σαμ σε “Θείο Βλάκα”», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, κατά την επίσκεψή του στην έδρα του ΝΑΤΟ τον Φεβρουάριο.

Κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, η διατήρηση της ηγετικής θέσης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ ήταν βασική προτεραιότητα για την ηγεσία του Πενταγώνου. Ο πρώτος υπουργός Άμυνας του, ο απόστρατος στρατηγός των Πεζοναυτών Τζιμ Μάτις, είχε παραιτηθεί εν μέρει λόγω της δυσπιστίας του Τραμπ απέναντι στο ΝΑΤΟ.

Αν και οι ΗΠΑ αναμένεται να συνεχίσουν να πιέζουν την Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερη αμυντική ευθύνη και ενδέχεται μελλοντικά να αναδιατάξουν στρατεύματα σε άλλες περιοχές, η απόφαση να διατηρηθεί ο ρόλος του SACEUR σε αμερικανικά χέρια αναμένεται να προκαλέσει ικανοποίηση στους συμμάχους του Τραμπ στο Κογκρέσο.

Δύο Ρεπουμπλικανοί βουλευτές, πρόεδροι των επιτροπών εποπτείας του Πενταγώνου, είχαν εκδώσει μία σπάνια κοινή δήλωση τον Μάρτιο, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο αποχώρησης των ΗΠΑ από τη δομή διοίκησης του ΝΑΤΟ.

Ο Άλεξους Γκρίνκεβιτς, νυν διευθυντής επιχειρήσεων του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, αναμένεται να διαδεχθεί τον στρατηγό του Στρατού Ξηράς Κρίστοφερ Καβόλι, ο οποίος ανέλαβε λίγο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και είχε κομβικό ρόλο στη διαχείριση της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο.

Ο Τραμπ ανέλαβε την προεδρία τον Ιανουάριο με τη δέσμευση ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσα σε 24 ώρες. Τους μήνες που ακολούθησαν, διαπίστωσε ότι η σύγκρουση είναι πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι είχε εκτιμήσει και έκτοτε αποδίδει την ευθύνη για τον πόλεμο στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν.



