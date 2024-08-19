Για προσπάθεια απελευθέρωσης του μέγιστου αριθμού ζώντων ομήρων έκανε λόγο ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μετά τη συνάντησή του με τον Άντονι Μπλίνκεν, Υπουργό εξωτερικών των ΗΠΑ.

Αναλυτικά η δήλωση του Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου [μεταφράστηκε από τα εβραϊκά]:

«Είχα μια καλή και σημαντική συνάντηση σήμερα με τον Υπουργό Εξωτερικών Μπλίνκεν.Πραγματικά, εκτιμώ τις προσπάθειες των ΗΠΑ για άμυνα ενάντια στον ιρανικό άξονα. Αυτό είναι σημαντικό, φυσικά, για το κράτος του Ισραήλ. Εκτιμώ επίσης ιδιαίτερα την κατανόηση που έδειξαν οι ΗΠΑ για τα ζωτικά μας συμφέροντα ασφαλείας στο πλαίσιο των κοινών μας προσπαθειών για την απελευθέρωση των ομήρων μας. Θα ήθελα να τονίσω: Οι προσπάθειες για την απελευθέρωση ενός μέγιστου αριθμού ζωντανών ομήρων, βρίσκονται ήδη στο πρώτο στάδιο της συμφωνίας»

אני מעריך את ההבנה שארצות-הברית גילתה לאינטרסים הביטחוניים החיוניים שלנו, תוך כדי המאמצים המשותפים שלנו להביא לשחרור חטופינו.



ואני מבקש להדגיש: מאמצים לשחרור מקסימום מספר חטופים חיים - כבר בשלב הראשון של העסקה. pic.twitter.com/0TRNXp8ces — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) August 19, 2024

Υπενθυμίζεται ότι ο Νετανιάχου έχει απαιτήσει οποιαδήποτε η συμφωνία εκεχειρίας να προβλέπει μια διαρκή παρουσία των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων κατά μήκος των συνόρων Αιγύπτου-Γάζας και να περιλαμβάνει μηχανισμό για την αποτροπή επιστροφής ένοπλων της Χαμάς στη βόρεια Γάζα. Επέμεινε επίσης ότι το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να συνεχίσει τη μάχη κατά της Χαμάς για να επιτύχει όλους τους δεδηλωμένους στόχους του πολέμου - την απελευθέρωση όλων των ομήρων, την καταστροφή της Χαμάς και την αποτροπή κάθε κατάστασης που θα οδηγήσει τη Γάζα να εξελιχθεί σε μελλοντική τρομοκρατική απειλή για το Ισραήλ. Δεν είναι σαφές πώς η αμερικανική «πρόταση γέφυρα», η οποία δεν έχει δημοσιευθεί, επιδιώκει να επιλύσει αυτά τα ζητήματα.

Πηγή: skai.gr

