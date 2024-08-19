Νετανιάχου - Μπλίνκεν: Τι ειπώθηκε στη συνάντηση - Η στάση του Ισραήλ

Μετά από μια τρίωρη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε δήλωσή του υποστηρίζει δημόσια την τελευταία συμβιβαστική πρόταση («πρόταση – γέφυρα») των ΗΠΑ που παρουσιάστηκε στο Ισραήλ και διαβιβάστηκε στη Χαμάς στο τέλος της συνόδου κορυφής στη Ντόχα την περασμένη εβδομάδα.

Ο Νετανιάχου είπε στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ ότι θα στείλει τους υψηλόβαθμους διαπραγματευτές του σε μια σύνοδο κορυφής στο Κάιρο αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το Axios. Της ομάδας θα ηγούνται ο επικεφαλής της Μοσάντ Ντέιβιντ Μπαρνέα, ο διευθυντής της Σιν Μπετ Ρόνεν Μπαρ και το στέλεχος των IDF, Νίτζαν Άλον.



Και οι τρεις συμμετείχαν στις συνομιλίες την περασμένη εβδομάδα στη Ντόχα του Κατάρ.



«Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση του Ισραήλ στην τρέχουσα αμερικανική πρόταση για την απελευθέρωση των ομήρων μας, η οποία λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες ασφαλείας του Ισραήλ, στις οποίες επιμένει σθεναρά», διαμηνύει πάντως το γραφείο του πρωθυπουργού σε δήλωση που εκδόθηκε στα εβραϊκά και τα αγγλικά.



Η Χαμάς απέρριψε τη συμβιβαστική φόρμουλα των ΗΠΑ το βράδυ της Κυριακής.



Στην ανάγνωση της συνάντησης Νετανιάχου-Μπλίνκεν, το Γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να τονίσει ότι η συνάντηση ήταν «θετική» και διεξήχθη σε «καλή ατμόσφαιρα».



Το Σάββατο, το Ισραήλ είχε χαιρετίσει επιφυλακτικά τη νέα «πρόταση - γέφυρα» των ΗΠΑ, που αποσκοπούσε στην επιτάχυνση μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η οποία διαβιβάστηκε στο Ισραήλ και στη Χαμάς την Παρασκευή στο τέλος των διήμερων συνομιλιών μεταξύ του Ισραήλ και των μεσολαβητών στο Ντόχα. Ο Νετανιάχου έκανε μια δήλωση εκείνη την εποχή ότι η πρόταση «περιέχει στοιχεία που είναι αποδεκτά από το Ισραήλ».



Ο Νετανιάχου έχει απαιτήσει οποιαδήποτε συμφωνία εκεχειρίας να προβλέπει μια διαρκή παρουσία των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων κατά μήκος των συνόρων Αιγύπτου-Γάζας και να περιλαμβάνει μηχανισμό για την αποτροπή επιστροφής ένοπλων της Χαμάς στη βόρεια Γάζα. Επέμεινε επίσης ότι το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να συνεχίσει τη μάχη κατά της Χαμάς για να επιτύχει όλους τους δεδηλωμένους στόχους του πολέμου - την απελευθέρωση όλων των ομήρων, την καταστροφή της Χαμάς και την αποτροπή κάθε κατάστασης που θα οδηγήσει τη Γάζα να εξελιχθεί σε μελλοντική τρομοκρατική απειλή για το Ισραήλ. Δεν είναι σαφές πώς η αμερικανική «πρόταση γέφυρα», η οποία δεν έχει δημοσιευθεί, επιδιώκει να επιλύσει αυτά τα ζητήματα.

Δραματικό «καμπανάκι» Μπλίνκεν

Στην άμεση αναγκαιότητα για επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας επέμεινε το πρωί, Άντονι Μπλίνκεν.

«Είναι μια καθοριστική στιγμή, ίσως η καλύτερη και τελευταία μας ευκαιρία να επιστρέψουν σπίτι τους οι όμηροι, να πετύχουμε εκεχειρία και να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μονοπάτι για ειρήνη στην περιοχή», επεσήμανε ο Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Τελ Αβίβ μαζί με τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ.

Ο Αμερικανός υπουργός, ο οποίος πραγματοποιεί την ένατη επίσκεψή του στο Ισραήλ μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου, επεσήμανε ότι η Ουάσινγκτον εργάζεται επίσης για να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή εν μέσω ανησυχιών για ενδεχόμενη επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ μετά τον φόνο του επικεφαλής της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη τον Ιούλιο.

Υπενθυμίζεται πως η Χαμάς απέρριψε την τελευταία πρόταση των διαμεσολαβητών μετά το συνέδριο της Ντόχας και τις συνομιλίες στο Κάιρο, καθώς «θέτει νέους όρους ως προς τη διαδικασία ανταλλαγής των αιχμαλώτων και ανατρέπει προηγούμενα συμφωνηθέντα με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην επιτρέπει την επίτευξη συμφωνίας».



O Μπλίνκεν συναντάται αυτή την ώρα με τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ στο Τελ Αβίβ.

