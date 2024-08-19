Ουκρανία - Ζελένσκι: Ελέγχουμε 1.250 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 92 οικισμούς στο Κουρσκ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν αποκτήσει τον έλεγχο τουλάχιστον 1.250 τετραγωνικών χιλιομέτρων της ρωσικής περιοχής του Κουρσκ, συμπεριλαμβανομένων 92 οικισμών.



«Η ρωσική συνοριακή περιοχή απέναντι από την περιοχή μας Σούμι έχει ως επί το πλείστον εκκαθαριστεί από τη ρωσική στρατιωτική παρουσία. Πριν από λίγους μήνες, πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα έλεγαν ότι αυτό ήταν αδύνατο, και θα παραβίαζε την πιο αυστηρή "κόκκινη γραμμή" της Ρωσίας», πρόσθεσε ο Ζελένσκι, σε ομιλία του προς τους Ουκρανούς πρέσβεις.

«Η ενεργή προληπτική μας άμυνα είναι το πιο αποτελεσματικό αντίμετρο κατά της ρωσικής τρομοκρατίας» σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ζελένσκι προέτρεψε μάλιστα τους συμμάχους της Ουκρανίας να επιτρέψουν πλήγματα βαθιά μέσα στη Ρωσία με δυτικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς, λέγοντας ότι η έλλειψη αυτής της άδειας ήταν ο κύριος λόγος που η Ουκρανία δεν μπόρεσε να σταματήσει την προέλαση των στρατευμάτων της Μόσχας στην πρώτη γραμμή στα ανατολικά.



«Η αφελής, απατηλή έννοια των αποκαλούμενων ‘’κόκκινων γραμμών’’ σχετικά με τη Ρωσία, η οποία κυριάρχησε στην αξιολόγηση του πολέμου από ορισμένους εταίρους, έχει καταρρεύσει αυτές τις μέρες κάπου κοντά στη Σούντζα», παρατήρησε ειρωνικά, αναφερόμενος στη ρωσική πόλη στο Κουρσκ που βρίσκεται υπό ουκρανικό έλεγχο.

Η Ουκρανία χτύπησε και κατέστρεψε την Κυριακή και μια τρίτη γέφυρα πάνω από τον ποταμό Σέιμ στο Κουρσκ, επιβεβαίωσε τη Δευτέρα (19/8) η Ρωσία.

Ρώσος ανακριτής επιβεβαίωσε ότι η Ουκρανία έπληξε χθες, Κυριακή, και προκάλεσε ζημιά σε τρίτη γέφυρα πάνω από τον ποταμό Σέιμ στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας, όπου οι δυνάμεις της Μόσχας πολεμούν τις δυνάμεις του Κιέβου για σχεδόν δύο εβδομάδες.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η Ουκρανία χρησιμοποίησε δυτικούς πυραύλους, πιθανόν αμερικανικής κατασκευής HIMARS, για να καταστρέψει γέφυρα πάνω από τον ποταμό Σέιμ στην περιοχή Γκλούσκοβο.

