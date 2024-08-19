Ο Στίβεν Τσάμπερλεν, ο συγκατηγορούμενος του Μάικ Λιντς στη δίκη που έγινε στις ΗΠΑ για την πώληση της εταιρείας λογισμικού Autonomy στη Hewlett-Packard, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα το Σάββατο, δύο ημέρες πριν χαθούν τα ίχνη του «Βρετανού Μπιλ Γκέιτς» σε ναυάγιο στα ανοιχτά της Σικελίας, ανέφερε μια πηγή με γνώση του θέματος στο πρακτορείο Reuters.

Ο Τσάμπερλεν, ο πρώην αντιπρόεδρος οικονομικών της εταιρείας Autonomy, της οποίας ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος ήταν ο Λιντς, χτυπήθηκε από αυτοκίνητο το πρωί του Σαββάτου στο Κέμπριτζσαϊρ. Έχει τεθεί σε μηχανική υποστήριξη, σύμφωνα με αυτήν την πηγή.

Ο Λιντς είναι μεταξύ των έξι ανθρώπων που αγνοούνται μετά τη βύθιση μιας πολυτελούς θαλαμηγού εν μέσω καταιγίδας τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Ο Τσάρμπερλεν αντιμετώπιζε τις ίδιες κατηγορίες με το πρώην αφεντικό του. Δικάστηκαν και οι δύο για απάτη και συνωμοσία, αφού υποτίθεται ότι φούσκωσαν τεχνητά την αξία της εταιρείας πριν από την πώλησή της το 2011. Και οι δύο απαλλάχθηκαν τον Ιούνιο και από τις 15 κατηγορίες που τους είχαν απαγγελθεί.

Αφού αποχώρησε από την Autonomy το 2012 ο Τσάμπερλεν εργάστηκε στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας Darktrace και, εθελοντικά, ως οικονομικός διευθυντής για την ποδοσφαιρική ομάδα Κέμπριτζ Γιουνάιτεντ, σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn.

Η αστυνομία του Κέμπριτζσαϊρ απηύθυνε έκκληση για τυχόν αυτόπτες μάρτυρες μετά την παράσυρση ενός πεζού από αυτοκίνητο στην οδό Νιουμάρκετ του Στρέδαμ. Το Σάββατο ανέφερε ότι ο πεζός, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 50 ετών, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και φέρει σοβαρά τραύματα ενώ σήμερα ένας εκπρόσωπός της είπε ότι δεν έχει κάποια νεότερη πληροφορία για την κατάστασή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

