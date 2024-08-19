Μπλίνκεν: Ο Νετανιάχου αποδέχεται τη νέα πρόταση των ΗΠΑ για συμφωνία - Η Χαμάς «να κάνει το ίδιο»

Μιλώντας στον Τύπο στο Τελ Αβίβ μετά τις συναντήσεις του με την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία του Ισραήλ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε ότι βρίσκεται στην περιοχή «για να φέρει τη γραμμή του τερματισμού» με στόχο να επιτευχθεί εκεχειρία στη Γάζα και να γυρίσουν οι όμηροι στα σπίτια τους.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών επέμεινε ότι η αμερικανική πρόταση κατάπαυσης του πυρός λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ.

Ο Μπλίνκεν τόνισε ότι είχε μια «πολύ εποικοδομητική συνάντηση» με τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πρωθυπουργός «μού επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ αποδέχεται την πρόταση - γέφυρα» που πρότειναν οι ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα στη Ντόχα σε μια προσπάθεια να βρεθεί μια φόρμουλα που μπορούν να αποδεχθούν τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς.

Στη συνέχεια, πέταξε το «μπαλάκι» στην τρομοκρατική ομάδα: «Είναι πλέον καθήκον της Χαμάς να κάνει το ίδιο (να συμφωνήσει)».

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος, τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει «να συγκλίνουν για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία επίτευξης σαφών συνεννοήσεων σχετικά με το πώς θα εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει βάσει αυτής της συμφωνίας».

«Το επόμενο σημαντικό βήμα είναι η Χαμάς να πει ναι», συνέχισε ο Μπλίνκεν. Τόνισε ότι οι ΗΠΑ είναι βαθιά αφοσιωμένες «να τελειώνουμε τώρα».

Πάντως, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ δεν έκανε λόγο για την ανατροπή του στρατιωτικού ή πολιτικού ελέγχου της Χαμάς στη Γάζα, αμφότεροι βασικοί στόχοι του ισραηλινού πολέμου.

«Υπάρχει μια βαθιά αίσθηση επείγοντος για να γίνει αυτό», σημείωσε, προσθέτοντας ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να βεβαιωθούμε ότι η σύγκρουση δεν θα εξαπλωθεί.

