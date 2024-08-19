Ουκρανία: Ρωσικές δυνάμεις προωθούνται προς το Ποκρόφσκ - Εκκενώνουν οι άμαχοι

Οι άμαχοι στην πόλη Ποκρόφσκ, έναν σημαντικό επιμελητειακό κόμβο στην ανατολική Ουκρανία, δεν έχουν παρά μόνο δύο εβδομάδες για να την εγκαταλείψουν, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται προς αυτήν, ενώ εκείνοι του γειτονικού Μίρνοχραντ θα πρέπει να φύγουν μέσα σε λίγες ημέρες, ανέφεραν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Στο μέτωπο του Ποκρόφσκ σημειώνονται οι σφοδρότερες μάχες τις τελευταίες ημέρες, την ώρα που ο ουκρανικός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις του εντός του ρωσικού εδάφους, στην περιοχή του Κουρσκ.

Οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται συνεχώς προς το Ποκρόφσκ εδώ και μήνες. Την περασμένη εβδομάδα απείχαν μόλις 10 χιλιόμετρα από τα περίχωρα της πόλης, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης Σέρχιι Ντόμπριακ τόνισε και πάλι σήμερα ότι οι άμαχοι πρέπει να φύγουν το συντομότερο δυνατόν. Έχουν περιθώριο «μία με δύο εβδομάδες, όχι περισσότερο», είπε ο Ντόμπριακ μιλώντας στην ουκρανική υπηρεσία του Radio Liberty, όταν ρωτήθηκε πόσος χρόνος απομένει για την εκκένωση, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο των Ρώσων. Οι αρχές έχουν την ικανότητα να απομακρύνουν 1.000 ανθρώπους την ημέρα αλλά σήμερα φεύγουν μόνο 500-600 σε καθημερινή βάση, εξήγησε. Περίπου 53.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και σχεδόν 4.000 παιδιά, παραμένουν στο Ποκρόφσκ και τους γύρω οικισμούς, ανέφερε ο κυβερνήτης Βαντίμ Φιλάσκιν στο Telegram.

Το Μίρνοχραντ, που απέχει λιγότερα από 5 χλμ. βορειοανατολικά του Ποκρόφσκ, βομβαρδίζεται από το ρωσικό πυροβολικό εδώ και τρεις ημέρες, είπε ο Γιούρι Τρέτριακ, που ασκεί προσωρινά τη στρατιωτική διοίκηση. Μάχες διεξάγονται σε απόσταση μικρότερη των 6 χλμ. από την πόλη, είπε στο Radio Liberty. «Αν το Ποκρόφσκ έχει ακόμη δύο εβδομάδες, το Μίρνοχραντ έχει μόνο λίγες ημέρες», τόνισε.

Οι τοπικές διοικητικές υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις μετακινούνται ήδη, ενώ καταστήματα και φαρμακεία κλείνουν, πρόσθεσε ο Τρέτριακ.

Ο Φιλάσκιν είπε ότι έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία στους οικισμούς κοντά στο Ποκρόφσκ, όπως στο Μίρνοχραντ, το Σελίντοβε και τη Νοβοχροντίφκα. «Η κατάσταση στο μέτωπο είναι πολύ δύσκολη», τόνισε, λέγοντας ότι έχει ήδη ξεκινήσει η εξαναγκαστική μετακίνηση των οικογενειών με παιδιά από την περιοχή του Ποκρόφσκ.

Νωρίτερα σήμερα το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ουκρανίας ανέφερε ότι σημειώθηκαν 145 μάχες το τελευταίο 24ωρο, οι 45 εκ των οποίων στην περιοχή του Ποκρόφσκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

