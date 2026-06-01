Κορυφώνεται η επιστροφή των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος - Το «πικ» στην κίνηση και τα μέτρα της τροχαίας

Σε πλήρη επιφυλακή βρίσκεται η Τροχαία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων σε εθνικές οδούς και λιμάνια καθώς σήμερα το απόγευμα αναμένεται αυξημένη επιστροφή εκδρομέων στο κλεινόν άστυ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων αναμένεται από τις απογευματινές και βραδινές ώρες, καθώς θα επιστρέψουν τόσο όσοι αναχώρησαν την Παρασκευή όσο και οι μονοήμεροι ταξιδιώτες της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, σημαντική κίνηση και καθυστερήσεις αναμένονται στα εθνικά οδικά δίκτυα, κυρίως στα ρεύματα εισόδου προς τα αστικά κέντρα.

Την ίδια ώρα, από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται συνολικά 19 δρομολόγια προς Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού πραγματοποιούνται 47 δρομολόγια, εκ των οποίων 22 με ταχύπλοα και υδροπτέρυγα και 25 με συμβατικά πλοία. Από τη Ραφήνα έχουν προγραμματιστεί 15 δρομολόγια, ενώ από το Λαύριο 12 δρομολόγια.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν και η κινητικότητα για μονοήμερες αποδράσεις, με προορισμούς κυρίως την Αίγινα και το Αγκίστρι, όπου παρατηρήθηκε υψηλή πληρότητα ήδη από τις πρωινές αναχωρήσεις.

Στο οδικό δίκτυο, η Τροχαία έχει αναπτυχθεί σε κομβικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού δικτύου, με στόχο τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. Σε ισχύ βρίσκεται και η απαγόρευση κυκλοφορίας για φορτηγά άνω των 3,5 τόνων, από τις 16:00 έως τις 23:00, στα ρεύματα εισόδου προς τα αστικά κέντρα.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους οδηγούς να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να αποφεύγουν την επιθετική οδήγηση, να φορούν ζώνη ασφαλείας και κράνος και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων. Όπως επισημαίνεται, η υπομονή και η προσεκτική οδήγηση είναι καθοριστικής σημασίας για την ασφαλή επιστροφή.

Στην Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου, η εικόνα νωρίς το μεσημέρι ήταν ομαλή, χωρίς ιδιαίτερες καθυστερήσεις, με την κυκλοφορία να διεξάγεται χωρίς προβλήματα στα διόδια της Ελευσίνας.

