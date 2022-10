Λήξη συναγερμού στο Λονδίνο: Δεν ήταν ύποπτο το πακέτο που εντοπίστηκε κοντά στη Ντάουνινγκ Στριτ

Συναγερμός σήμανε το πρωί στις βρετανικές αρχές όταν ύποπτο πακέτο εντοπίστηκε κοντά στη Ντάουνινγκ Στριτ. Η αστυνομία έκλεισε αμέσως τον δρόμο Whitehall όπου βρίσκεται κοντά στο γραφείο και την κατοικία της πρωθυπουργού Λιζ Τρας στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Οι αρχές εξέτασαν το ύποπτο πακέτο και έπειτα από μία ώρα διαπιστώθηκε ότι τελικά δεν ήταν ύποπτο.

Στο Whitehall, που βρίσκεται ανάμεσα στη Βουλή των Κοινοτήτων και στην Πλατεία Τραφάλγκαρ, βρίσκεται σειρά κυβερνητικών γραφείων, ανάμεσα στα οποία του υπουργείου Εξωτερικών και Άμυνας.

Η αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε στο Twitter ότι κλήθηκε να ερευνήσει ένα ύποπτο πακέτο που εντοπίστηκε, στο Whitehall.

Parliament Street is closed due to a “suspicious package”, a police officer tells me.



All closed off and is being evacuated, he added. pic.twitter.com/YuTDnY8ARr