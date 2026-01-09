Εκρήξεις σημειώθηκαν πριν από λίγη ώρα στο Κίεβο, με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας να κάνει λόγο για μπαράζ αεροπορικών επιδρομών.

Σε αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Telegram, ο Βιτάλι Κλίτσκο αναφέρει πως ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) έπληξαν τουλάχιστον τρεις συνοικίες του Κίεβου, όπου αναφέρθηκαν εκρήξεις και πυρκαγιές.

Russian Shahed/Geran-type long-range strike drones are impacting residential buildings in the capital of Ukraine, Kyiv, tonight.

Σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει σε κτίρια κατοικιών που επλήγησαν, αναφέρει ο δήμαρχος Κλίτσκο, χωρίς να κάνει αναφορά σε θύματα.

«Οι Ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κίεβο προκάλεσαν πυρκαγιές σε αρκετές περιοχές και τραυμάτισαν τουλάχιστον τέσσερα άτομα», δήλωσαν αξιωματούχοι στο Reuters.

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας, έγραψε στο Telegram ότι τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν στις επιθέσεις, οι οποίες ξεκίνησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα και προκάλεσαν πυρκαγιές σε αρκετές περιοχές της πόλης, συμπεριλαμβανομένων μιας πολυκατοικίας και ενός εμπορικού κέντρου στην ανατολική όχθη του ποταμού Ντνίπρο.

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε επίσης ζημιές σε ένα κτίριο σε μια κεντρική περιοχή.

Ομοβροντία επιθέσεων στη Λβιβ

Διεθνή μέσα ανέφεραν πριν από λίγο ότι βαλλιστικός πύραυλος μεσαίας εμβέλειας (IRBM) Ορέσνικ με τεχνολογία MIRV, χτύπησε την περιοχή Λβιβ, μόλις 70 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Πολωνία, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, στις 11:45 μ.μ. τοπική ώρα. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο καταγράφεται ομοβροντία επιθέσεων MIRV.

Ο επικεφαλής του τμήματος επικοινωνιών της Διοίκησης Πολεμικής Αεροπορίας των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, Συνταγματάρχης Γιούρι Ιγκνάτ, δήλωσε ότι προς το παρόν δεν είναι γνωστό εάν η Ρωσία επιτέθηκε στην περιοχή του Λβιβ με Όρεσνικ.

Επίθεση με ρουκέτες στο Κριβί Ριχ

Σύμφωνα με το Ουκρανικό δίκτυο pravda.com.ua, μια 77χρονη γυναίκα σκοτώθηκε σε επίθεση με πυραύλους στο Κριβίι Ριχ, ενώ ο αριθμός των τραυματιών έχει αυξηθεί σε 23, συμπεριλαμβανομένων έξι παιδιών. Ένας άνδρας δίνει μάχη για τη ζωή του, ενώ ένας άλλος βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Συμβουλίου Άμυνας της Πόλης, Oleksandr Vilkul, στο Telegram.

Η πυραυλική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε 29 πολυκατοικίες, 21 αυτοκίνητα και ένα διοικητικό κτίριο.

