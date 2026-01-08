Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν περισσότερες επιθέσεις στη Νιγηρία εάν σκοτωθούν Χριστιανοί στην αφρικανική χώρα, ακόμη και αν η Νιγηρία έχει αρνηθεί στο παρελθόν ότι οι Χριστιανοί εκεί υφίστανται συστηματικές διώξεις.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στους New York Times την ημέρα των Χριστουγέννων και δημοσιεύθηκε σήμερα στον ιστότοπο της εφημερίδας, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε επιδρομή εναντίον μαχητών του Ισλαμικού Κράτους στη βορειοδυτική Νιγηρία κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης της Νιγηρίας.

Η Νιγηρία δήλωσε τότε ότι η επίθεση ήταν μια «κοινή επιχείρηση» που στόχευε «τρομοκράτες» και ότι «δεν είχε καμία σχέση με κάποια συγκεκριμένη θρησκεία».

«Θα ήθελα πολύ να γίνει ένα εφάπαξ χτύπημα... Αλλά αν συνεχίσουν να σκοτώνουν Χριστιανούς, θα είναι ένα πολλαπλό χτύπημα», είπε ο Τραμπ.

Όταν ρωτήθηκε για το αν ο σύμβουλός του για την Αφρική δήλωσε ότι οι μαχητές του Ισλαμικού Κράτους και της Μπόκο Χαράμ σκοτώνουν περισσότερους μουσουλμάνους παρά χριστιανούς, ο Τραμπ απάντησε: «Νομίζω ότι μουσουλμάνοι σκοτώνονται και στη Νιγηρία. Αλλά κυρίως χριστιανοί».

Ο Τραμπ, στα τέλη Οκτωβρίου, άρχισε να προειδοποιεί ότι ο Χριστιανισμός αντιμετωπίζει μια «υπαρξιακή απειλή» στη Νιγηρία και απείλησε να παρέμβει στρατιωτικά στη δυτικοαφρικανική χώρα επειδή, όπως λέει, δεν κατάφερε να σταματήσει τη βία που στοχεύει χριστιανικές κοινότητες.

Ο πληθυσμός της Νιγηρίας, που ανέρχεται σε πάνω από 230 εκατομμύρια, κατανέμεται περίπου ισόποσα μεταξύ των Χριστιανών, οι οποίοι κυριαρχούν στο νότο, και των Μουσουλμάνων, οι οποίοι κυριαρχούν στο βορρά.

Ενώ η Νιγηρία αντιμετωπίζει επίμονα προβλήματα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της βίας και των απαγωγών από ισλαμιστές αντάρτες στο βορρά, αρνείται κατηγορηματικά ότι οι Χριστιανοί υφίστανται συστηματικές διώξεις.

Η κυβέρνησή της απάντησε στις προηγούμενες απειλές του Τραμπ λέγοντας ότι σκόπευε να συνεργαστεί με την Ουάσινγκτον εναντίον των μαχητών, ενώ απέρριψε την αμερικανική γλώσσα που υποδήλωνε ότι οι Χριστιανοί διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο. Οι νιγηριανές αρχές σημειώνουν ότι οι μαχητές έχουν σκοτώσει πολλούς μουσουλμάνους καθώς και χριστιανούς.

Πηγή: skai.gr

