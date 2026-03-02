Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο Πάφου, στην Κύπρο, μετά από εντοπισμό drone στον εναέριο χώρο του.

Το προσωπικό του αεροδρομίου, όπως μεταδίδει ο Φιλελεύθερος Κύπρου, έλαβε οδηγίες να εκκενώσει τους χώρους των κτιρίων λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι αρχές ασφαλείας έχουν λάβει πληροφορίες για κίνδυνο χτυπήματος του αεροδρομίου και της αεροπορικής βάσης Ανδρέας Παπανδρέου από drone, για αυτό και δόθηκε η σχετική οδηγία.

Το προσωπικό των διαφόρων υπηρεσιών και τμημάτων του διεθνούς αεροδρομίου Πάφου έχει ήδη βγει από τα κτήρια και είναι συγκεντρωμένο στους χώρους στάθμευσης του αεροδρομίου εν αναμονή περαιτέρω οδηγιών.

Paphos International Airport in Cyprus pic.twitter.com/zgFdYyEpmw — 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑙𝑖𝑛𝑜𝑖𝑠 (@chiIIum) March 2, 2026

Νωρίτερα, ήχησαν για δεύτερη φορά σήμερα οι σειρήνες στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι και αμέσως μετά απογειώθηκαν αεροσκάφη.

Οι εργαζόμενοι αποχωρούν και κλείνει η πύλη της βάσης που εκκενώνεται. Επίσης, εκκενώνεται υποχρεωτικά όλη η περιοχή με οδηγίες του κυπριακού υπουργείου Εξωτερικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του κυπριακού μέσου, δόθηκαν οδηγίες από τον υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Ιωάννου, στον δήμαρχο Κουρίου να προχωρήσει σε υποχρεωτική εκκένωση. Αρκετοί κάτοικοι έχουν ήδη εγκαταλείψει τις οικίες τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.