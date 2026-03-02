Κρεμλίνο: Συμφέρον μας να συνεχιστούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες με Ουκρανία

Το Κρεμλίνο δήλωσε τη Δευτέρα ότι είναι προς το συμφέρον της ίδιας της Ρωσίας να συνεχιστούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία και ότι η προτίμηση της Μόσχας παραμένει η επίτευξη μιας διπλωματικής διευθέτησης για τον τερματισμό των μαχών.

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες φαίνονται να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο τις τελευταίες εβδομάδες, λόγω της επιμονής της Ρωσίας να παραδώσει η Ουκρανία το υπόλοιπο τμήμα της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς το οποίο δεν ελέγχει η Μόσχα - μια ιδέα που ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει απορρίψει επανειλημμένα.

Το Bloomberg News ανέφερε το Σάββατο, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα, ότι οι Ρώσοι αξιωματούχοι βλέπουν ολοένα και λιγότερους λόγους για τη συνέχιση των συνομιλιών υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, εκτός εάν το Κίεβο δώσει σήμα ότι είναι έτοιμο να παραχωρήσει εδάφη.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ρωσία παραμένει, ωστόσο, προσηλωμένη στις συνομιλίες και ότι η προσέγγισή της είναι αμετάβλητη.

«Έχουμε τα δικά μας συμφέροντα που πρέπει να προστατεύσουμε, και είναι προς το συμφέρον μας να συνεχίσουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Παραμένουμε ασφαλώς ανοιχτοί σε αυτές τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Πεσκόφ, τονίζοντας ότι μια «πολιτική και διπλωματική επίλυση» είναι ο προτιμώμενος τρόπος της Μόσχας για τον τερματισμό των συγκρούσεων.

Ερωτηθείς εάν τα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν θα επηρεάσουν την ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία συνεχίζει να εκτιμά τις μεσολαβητικές προσπάθειες των ΗΠΑ, αλλά πρόσθεσε ότι η Μόσχα εμπιστεύεται μόνο τον εαυτό της «πρώτα και κύρια» και θα καθοδηγείται από τα δικά της συμφέροντα.

