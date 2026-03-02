Ένας πολύ γνωστός Ρώσος επιχειρηματίας, φιλανθρωπός, συλλέκτης έργων τέχνης και πρώην γερουσιαστής (2004 - 2009), τσετσενικής καταγωγής, του οποίου το όνομα αναφερόταν συχνά στα αρχεία Έπσταϊν, βρέθησε σήμερα νεκρός.

Ο Ούμαρ Τζαμπραΐλοφ φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του στη Μόσχα. Το πτώμα του βρέθηκε σε δωμάτιο πολυτελούς ξενοδοχείου ενώ ρωσικά, φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι δίπλα του βρέθηκε ένα πιστόλι.

Μάλιστα, αναφέρουν ότι είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας στο παρελθόν, το 2020.

Ο 67χρονος Ρώσος μεγιστάνας, ο οποίος κατονομαζόταν στα αρχεία του Έπσταϊν και ο οποίος αποκαλούσε την Γκισλέιν Μάξγουελ «αδελφή ψυχή» του, βρέθηκε νεκρός μέσα σε μια λίμνη αίματος με τραύματα από πυροβολισμούς.

«Γνώριζα τον Έπσταϊν. Με σύστησε η Γκισλέιν Μάξγουελ, μια αδελφή ψυχή μου» είχε δηλώσει στο παρελθόν.

«Αλλά ποτέ δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι ήταν σύντροφοι, ότι εκείνη συμμετείχε στην αναζήτηση αυτών των κοριτσιών που τώρα βρίσκονται σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Λυπάμαι που η Γκισλέιν, η πιο γοητευτική γυναίκα, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη» είχε πει.

Ο Ρώσος επιχειρηματίας συνδεόταν συχνά με διάσημους Ιταλούς και Ρώσους σχεδιαστές και καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένου του Ρομπέρτο Καβάλι, μαζί μάλιστα με τον οποίο είχαν ανοίξει το εστιατόριο Just Cavalli στη Μόσχα.

Μάλιστα, ήταν πρώην επιχειρηματικός εταίρος του Αμερικανού επενδυτή Paul Tatum, ο οποίος δολοφονήθηκε στη Μόσχα το 1996.

Ο Τζαμπραΐλοφ ήταν παντρεμένος με μια Ρωσίδα καλλιτέχνιδα, με την οποία είχε αποκτήσει δύο κόρες.

Στο παρελθόν, την δεκαετία του ’90, ο Ντζαμπράιλοφ φέρεται να είχε «φιλία» με τη Ναόμι Κάμπελ ενώ συνδέθηκε επίσης με τη Γερμανίδα σούπερ μόντελ, Κλόντια Σίφερ.

Κάποτε μάλιστα, έβγαινε με την «βαφτιστήρα» του Βλαντιμίρ Πούτιν, τηλεοπτική σταρ και πρώην μοντέλο του Playboy, Ξένια Σόμπτσακ.

Στις προεδρικές εκλογές του 2000, έθεσε υποψηφιότητα εναντίον του Βλαντιμίρ Πούτιν, τερματίζοντας τελευταίος.

Τελευταία, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε επιχειρηματικά προβλήματα που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας του να φέρονται να είχαν παγώσει δέκα ημέρες πριν από τον θάνατό του.

