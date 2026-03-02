Χριστοδουλίδης: Δεν μετέχουμε στη στρατιωτική επιχείρηση - Ιρανικό το drone στο Ακρωτήρι

«Η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης» ανέφερε σε μήνυμά του προς τους Κύπριους πολίτες ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης μετά το χτύπημα της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι από ιρανικό drone.

Το μήνυμα του κ. Χριστοδουλίδη

«Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες

» Υπό το φως των γεγονότων επέλεξα να απευθυνθώ σε όλους εσάς για να σας ενημερώσω απευθείας για όσα διαδραματίστηκαν χθες βράδυ. Στις 12:03 τα μεσάνυχτα μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed, προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο Ακωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

» Από την πρώτη στιγμή όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημοκρατίας βρίσκονται σε εγρήγορση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Την ίδια στιγμή, συγκάλεσα αμέσως, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, για αξιολόγηση της κατάστασης, το οποίο παραμένει σε συνεχή διαβούλευση.

» Ταυτόχρονα, για τις εξελίξεις είμαι σε συνεχή επαφή με όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες και ηγέτες άλλων κρατών.

» Κυρίες και Κύριοι,

» Βρισκόμαστε σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής αστάθειας με πολλές προκλήσεις και προβλήματα, η οποία διέρχεται μια πρωτοφανή κρίση.

» Θέλω να είμαι σαφής: Η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης.

» Παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο, τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα, πάντοτε ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε με την ίδια υπευθυνότητα.

» Πράττουμε ό,τι πρέπει με πρώτιστο μέλημά μας την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών».

Πηγή: skai.gr

