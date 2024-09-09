Ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) το οποίο συνετρίβη το Σάββατο στη Λετονία έφερε εκρηκτικά, που πιθανότατα προορίζονταν για την Ουκρανία, όταν εισήλθε στον εναέριο της χώρο, δήλωσαν σήμερα Λετονοί αξιωματούχοι.

Ρουμανία και Λετονία, δύο χώρες μέλη του ΝΑΤΟ που υποστηρίζουν την Ουκρανία στα δυόμιση χρόνια πολέμου με τη Ρωσία, ανακοίνωσαν χθες ότι ερευνούν τα περιστατικά με τα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που συνετρίβησαν αφότου παραβίασαν τον εναέριο τους χώρο.

The Russian drone that crashed in Latvia was Shahed kamikaze drone. Shahed fell in the region of the village of Gaigalava 90 km (60 miles) from the border with Belarus, from where it entered, according to a Latvian Defence Ministry statement on Monday. This is approximately 580km… https://t.co/Yywv1eIMbP pic.twitter.com/fFLsJs0KzB — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 9, 2024

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που έπεσε στο έδαφος της Λετονίας, ήταν ιρανικής κατασκευής, τύπου Shahed, δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου ο διοικητής των Εθνικών Ενόπλων Δυνάμεων αντιστράτηγος Λεόνιντς Κάλνινς, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό ιστότοπο Delfi της Λετονίας.

Τα εκρηκτικά του μη επανδρωμένου αεροσκάφους, τα οποία προορίζονταν πιθανότατα για την Ουκρανία, απενεργοποιήθηκαν μετά τον εντοπισμό τους στην Λετονία, δήλωσε ο Κάλνινς στους δημοσιογράφους.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατέπεσε σε περιοχή που βρίσκεται το χωριό Γκαγκαλάβα, περίπου 90 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Λευκορωσία, απ’ όπου και εισήλθε, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Λετονίας.

Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ στρατηγός Μιρτσέα Γκεοάνα, κατήγγειλε τα περιστατικά ως «ανεύθυνα και δυνητικά επικίνδυνα», ενώ δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη σκόπιμης επίθεσης εναντίον κρατών-μελών της συμμαχίας.

Συντρίμμια και στη Ρουμανία κοντά στα ουκρανικά σύνορα

Θραύσματα από ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) εντοπίσθηκαν χθες Κυριακή σε ένα ρουμανικό χωριό κοντά στον ποταμό Δούναβη που συνορεύει με την Ουκρανία, έπειτα από μια νυχτερινή επίθεση σε παραποτάμια λιμάνια της Ουκρανίας, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας.

Το υπουργείο αναφέρει στην ανακοίνωση του ότι πραγματοποιεί έρευνες σε μια δεύτερη περιοχή όπου ενδέχεται να έχουν πέσει τμήματα του μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Η Ρουμανία έχει εντοπίσει θραύσματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών μετά από επιθέσεις, πολλές φορές από το περασμένο έτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

