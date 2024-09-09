Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η «Χβάλντιμιρ», η φάλαινα μπελούγκα που εντοπίστηκε νεκρή στα τέλη Αυγούστου στη Νορβηγία, σκοτώθηκε από πυρά, ανακοίνωσε σήμερα η νορβηγική αστυνομία, σε αντίθεση με ό,τι είχαν ισχυριστεί δύο μη κυβερνητικές οργανώσεις, με τη ζωή και τον θάνατο του κήτους να συνεχίζει να αποτελεί πηγή σεναρίων κάθε φαντασίας.

Οργανώσεις για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων, η NOAH και One Whale, ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι κατέθεσαν καταγγελία στη νορβηγική αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι η Χβάλντιμιρ σκοτώθηκε από πυρά.

Όμως η αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι η νεκροψία έδειξε ότι ο θάνατός της δεν σχετίζεται με ανθρώπινη δραστηριότητα.

Σύμγωνα με τον Guardian η νεκροψία-νεκροτομή έδειξε διαφορετική αιτία θανάτου. Ένα ραβδί με μήκος 35 εκατοστά και πλάτος 3 εκατοστά είχε κολλήσει στο στόμα της φάλαινας.

Από τότε που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στα νερά της νορβηγικής Αρκτικής το 2019, η φάλαινα συγκέντρωσε την προσοχή των μέσων ενημέρωσης.

Αιτία; Μια περίεργη ζώνη που φορούσε, όταν εντοπίστηκε αρχικά, εξοπλισμένη με μια βάση για μια μικρή κάμερα, και ένα κείμενο στα αγγλικά "Εξοπλισμός Αγίας Πετρούπολης" στους πλαστικούς ιμάντες της ζώνης, που γέννησε τις υποψίες ότι το κήτος χρησιμοποιείτο από το ρωσικό Ναυτικό για κατασκοπεία.

Εξ ου και το όνομα «Χβάλντιμιρ», που δόθηκε σε αυτή τη λευκή φάλαινα, [που προέκυψε από ένα λογοπαίγνιο που συνδέει τη λέξη φάλαινα (χβαλ, στα νορβηγικά) και το συνηθισμένο ρωσικό μικρό όνομα (Βλαντίμιρ).

Η Μόσχα δεν σχολίασε ποτέ επίσημα αυτές τις εικασίες.

Βιολόγοι που την είχαν πλησιάσει είχαν καταφέρει να αφαιρέσουν την ζώνη που ήταν δεμένη γύρω από το κεφάλι της.

Θαλάσσιοι βιολόγοι που παρακολουθούσαν τις κινήσεις του κήτους - ηλικίας μεταξύ 14 έως 15 ετών, σύμφωνα με εκτιμήσεις - έλεγαν ότι ήταν καλά στην υγεία του.

Ωστόσο, η «Χβάλντιμιρ» εντοπίστηκε νεκρή στις 31 Αυγούστου στον κόλπο Ρισαβίκα, στη νοτιοδυτική ακτή της Νορβηγίας. Οι φάλαινες μπελούγκα ζουν συνήθως μεταξύ 30 και 35 έτη, σύμφωνα με το World Wide Fund for Nature (WWF).

Νεκροψία

Με βάση μια προκαταρκτική έκθεση νεκροψίας από το νορβηγικό κτηνιατρικό ινστιτούτο, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο θάνατος του κήτους οφείλεται σε «ανθρώπινη δραστηριότητα», υποδηλώνοντας αντιθέτως ότι η Χβάλντιμιρ πέθανε από πείνα.

«Κανένα αποτέλεσμα νεκροψίας δεν δείχνει ότι η μπελούγκα πυροβολήθηκε», δήλωσε σήμερα ένας αξιωματούχος της αστυνομίας, Αμούντ Πριντ Ρεβχέιμ σε ανακοίνωσή του, λέγοντας ότι βρέθηκαν «εντελώς επιφανειακά» τραύματα πάνω της.

«Ένα από τα τραύματα ήταν λίγο πιο βαθύ, αλλά αυτό δεν επηρέασε ζωτικά όργανα και δεν ήταν απειλητικό για τη ζωή της», σημείωσε ο αξιωματούχος.

Η αστυνομία δεν έδωσε τα αίτια του θανάτου του κήτους, αλλά τόνισε ότι μία ράβδος μήκους 35 εκατοστών και πάχους 3 εκατοστών είχε σφηνώσει στο στόμα του κήτους. «Η νεκροψία έδειξε ότι το στομάχι του ήταν άδειο, επιπλέον, τα περισσότερα όργανα είχαν υποστεί βλάβη», πρόσθεσε ο Ρεβχέιμ.

Η Κρόσμπι Χάουγκ, διευθύντρια της One Whale, δήλωσε την περασμένη Τετάρτη στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είχε δει «πολλές πληγές από πυροβολισμούς» στο σώμα της φάλαινας.

Οι φάλαινες μπελούγκα ζουν συνήθως πολύ πιο βόρεια, κοντά στη Γροιλανδία, ή στα νερά της ρωσικής ή της νορβηγικής Αρκτικής.

Η Θάλασσα Μπάρεντς και ο Βόρειος Ατλαντικός είναι στρατηγικές περιοχές για το Πολεμικό Ναυτικό τόσο της Ρωσίας όσο και χωρών της Δύσης, μια περιοχή που αποτελεί συνηθισμένη ζώνη επαφής για τα υποβρύχια τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

