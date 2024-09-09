Οι επικεφαλής των φυλακών στη Βρετανία πρέπει να «χορογραφήσουν προσεκτικά» τις αυριανές μαζικές αποφυλακίσεις λόγω φόβων για βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων συμμοριών, σύμφωνα με τη MailOnline.

Περίπου 1.700 εγκληματίες θα αποφυλακιστούν στο πλαίσιο του νέου προγράμματος πρόωρης αποφυλάκισης της κυβέρνησης των Εργατικών, το οποίο οι υπουργοί επιμένουν ότι είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση της υπερπληρότητας των φυλακών

Αυτό σημαίνει ότι οι απελευθερώσεις τους θα πρέπει να είναι κλιμακωτές για να αποφευχθεί η βία (με μέλη αντίπαλων συμμοριών), είπε πηγή στο MailOnline.

Πρόσθεσε ότι αυτές οι απελευθερώσεις γίνονταν σε μικρές ομάδες, αλλά προειδοποίησαν ότι τυχόν καθυστερήσεις με την υποδοχή των κρατουμένων, την ανάκτηση της περιουσίας τους και τη διευθέτηση της μεταφοράς τους θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη συγκέντρωση των αντιπάλων κατά λάθος.

Οι κρατούμενοι που βρίσκονται τώρα πίσω από τα κάγκελα θα αφεθούν ελεύθεροι αφού εκτίσουν μόνο το 40% της ποινής τους - η πρώτη φορά που μειώνεται από το προηγούμενο 50%.

Η αμφιλεγόμενη αυτή κίνηση θα είναι η μεγαλύτερη απελευθέρωση κρατουμένων την τελευταία δεκαετία, με ορισμένες φυλακές σε αγροτικές περιοχές να ετοιμάζονται να βάλουν πούλμαν για τη μεταφορά των απελευθερωμένων εγκληματιών.

Η Νταϊάνα Τζόνσον, η υπουργός Αστυνομίας, επέμεινε ότι θα τεθούν σε εφαρμογή σχέδια για να αποφευχθεί η επανάληψη εγκληματικών πράξεων από δράστες ενδοοικογενειακής βίας και άλλους εγκληματίες υψηλού κινδύνου.

Ερωτηθείσα πόσοι κρατούμενοι επρόκειτο να απελευθερωθούν αύριο, είπε ότι είναι περίπου 1.700.

Ανώτερη κυβερνητική πηγή προειδοποίησε χθες ότι μεγάλο ποσοστό όσων αποφυλακίζονται αύριο θα είναι δράστες ενδοοικογενειακής βίας

Η Nicole Jacobs, η επίτροπος ενδοοικογενειακής κακοποίησης, προειδοποίησε ότι περίπου το ένα τρίτο των επιζώντων ενδοοικογενειακής κακοποίησης πιθανότατα δεν γνώριζαν ότι οι δράστες τους πρόκειται να αφεθούν ελεύθεροι.

Είπε στους Times ότι τα θύματα «πλήρωναν το τίμημα» για τις υπερπλήρεις φυλακές της Βρετανίας, προειδοποιώντας ότι οι επιζώντες κινδυνεύουν να έρθουν σε επαφή μαζί τους, καθώς πιθανότατα γνωρίζουν τον χώρο εργασίας και τη διεύθυνση του σπιτιού τους.

Μεταξύ των κρατουμένων που απελευθερώθηκαν είναι ένας άνδρας που είπε στη σύντροφό του ότι «απολάμβανε» να της επιτίθεται και ένας άλλος που στραγγάλισε τη σύντροφό του και της έσπασε το σαγόνι, όπως αναφέρθηκε χθες.

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο του Sir Keir, ο Connar Shaw θα εκτίσει μόνο 13 μήνες από την ποινή φυλάκισής του, αφού υπέβαλε τη σύντροφό του σε χρόνια ψυχική και σωματική κακοποίηση.

Αρχικά καταδικάστηκε σε 32 μήνες φυλάκιση, αφού της έσπασε το σαγόνι, την στραγγάλισε και απείλησε να της ρίξει οξύ στο πρόσωπο.

Ένας άλλος θύτης στον οποίο θα μπορούσε να δοθεί ελευθερία αφού εκτίσει μόλις το ήμισυ της ποινής φυλάκισής του είναι ο Shane Riley.

Ο τότε 44χρονος είπε ότι «απολάμβανε» την επίθεση στη σύντροφό του καθώς αυτός τη γρονθοκοπούσε, κλωτσούσε και χτυπούσε στο κεφάλι στο σπίτι της στο Soham, όταν διέκοψε τη σχέση τους στις 8 Ιουνίου 2020.

Καταδικάστηκε σε 23 μήνες για πρόκληση σωματικής βλάβης, επίθεσης, απειλών για φόνο και εγκληματικής βλάβης. Θα «υπηρετήσει» λιγότερο από εννέα μήνες.

Ένας άλλος δράστης που θα απελευθερωθεί χάρη στο νέο σχέδιο των Εργατικών θα είναι ο Τζόρνταν Γκριν, ο οποίος φυλακίστηκε αφού ομολόγησε την ενοχή του για ληστεία και επικίνδυνη οδήγηση τον Μάρτιο.

Ο Γκριν, ο οποίος είχε καταδικαστεί στο παρελθόν σε ποινή φυλάκισης αφού επιτέθηκε στη μητέρα του. θα περάσει μόνο τέσσερις μήνες στη φυλακή.

Τα επίσημα στοιχεία έδειξαν ότι 88.521 άνθρωποι βρίσκονταν πίσω από τα κάγκελα την Παρασκευή, 171 περισσότεροι από το προηγούμενο ρεκόρ που σημειώθηκε στο τέλος της περασμένης εβδομάδας.

Ο πληθυσμός των φυλακών έχει πλέον αυξηθεί κατά 1.025 άτομα τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες και τώρα βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από τότε που δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά τα εβδομαδιαία στοιχεία πληθυσμού το 2011.

Τα εγκλήματα που εξαιρούνται από το νέο σύστημα πρόωρης αποφυλάκισης περιλαμβάνουν ποινές κρατουμένων για σεξουαλικά και βίαια αδικήματα άνω των τεσσάρων ετών.

Η υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι της είπαν ότι το σχέδιο έκτακτης πρόωρης αποφυλάκισης θα μπορούσε να αποτρέψει την εξάντληση του χώρου στις φυλακές εντός εβδομάδων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.