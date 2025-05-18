Σύμπλευση Μερτς-Μελόνι στο μεταναστευτικό

Ανταπόκριση από τη Ρώμη

Η Ρώμη θεωρεί απόλυτα ικανοποιητικό τον απολογισμό της χθεσινής συνάντησης της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι με τον νέο Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε ότι η συνεργασία με τη Γερμανία είναι ζωτικής σημασίας, ενώ ο Φρίντριχ Μερτς συμπλήρωσε ότι κανείς, στη φάση των συνομιλιών για τη συγκρότηση της κυβέρνησής του, δεν έθεσε υπό αμφισβήτηση την σημασία της σχέσης του Βερολίνου με τη Ρώμη.

Σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό, οι δύο χώρες συμφώνησαν ότι το Κίεβο πρέπει να συνεχίσει να τυχαίνει στήριξης, μέχρι να επιτευχθεί μια δίκαιη και μόνιμη ειρήνη. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός δήλωσε πρόθυμη να πάρει μέρος στις συναντήσεις Γαλλίας, Γερμανίας και Πολωνίας. Η Μελόνι, εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι, στη φάση αυτή, δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για αποστολή Ευρωπαίων στρατιωτών στην Ουκρανία. Ζήτησε, επίσης, «να περιοριστούν οι πρωταγωνιστικές τάσεις». Ένα μήνυμα με αποδέκτη, προφανώς, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, με τον οποίο φέρονται να υπάρχουν κάποια «προβλήματα επικοινωνίας». «Η Δύση πρέπει να μείνει ενωμένη», υπογράμμισε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Τελετή ενθρόνισης του Πάπα Λέοντα

Όσο για το μεταναστευτικό, είναι σαφές ότι οι δυο χώρες συμφωνούν στην προστασία των εξωτερικών συνόρων, στην αυστηρότερη καταπολέμηση των διακινητών, στην αποδοτική συνεργασία με τις χώρες διέλευσης και προσέλευσης. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη δημιουργία των κλειστών κέντρων της χώρας της στην Αλβανία, όπου τώρα μεταφέρονται παράτυποι μετανάστες προς απέλαση. «Πρόκειται για μια συμβολή που μπορεί να μειώσει την συνολική διάσταση του προβλήματος, αλλά όχι για την λύση του προβλήματος», σχολίασε ο καγκελάριος.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς παρέστη σήμερα, στην τελετή ενθρόνισης του πάπα Λέοντα του ΙΔ΄, στο Βατικανό. Παρόντες ήταν επίσης, πολλοί άλλοι ξένοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Οι πιστοί, ξεπέρασαν τις 250.000.

Ξεκινά και επίσημα, η παπική θητεία του νέου Αμερικανού ποντίφικα, ο οποίος αναμένεται να συναντηθεί άμεσα και με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος βρίσκεται στην Ρώμη. Από τις μέχρι τώρα ομιλίες και παρεμβάσεις του Λέοντα, μπορεί να προβλέψει κανείς ότι θα είναι ένας μετριοπαθής συνεχιστής του Φραγκίσκου. Υπέρ των δικαιωμάτων των μεταναστών, κατά των εξοπλισμών και των πολεμικών συγκρούσεων, αλλά με λιγότερα ανοίγματα, όπως φαίνεται, προς τους ΛΟΑΤΚΙ+ πολίτες.

Πηγή: Deutsche Welle

