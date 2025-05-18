Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή, όταν καμικάζι έπεσε πάνω σε νεαρούς νεοσύλλεκτους που περίμεναν στην ουρά για να εγγραφούν στη στρατιωτική βάση Νταμάνιο στην πρωτεύουσα της Σομαλίας, Μογκαντίσου, δήλωσαν μάρτυρες στο Reuters.

Οι νεαροί παρατάσσονταν στην πύλη της βάσης, όταν ο δράστης πυροδότησε τα εκρηκτικά του.

Το ιατρικό προσωπικό του στρατιωτικού νοσοκομείου δήλωσε στο Reuters ότι παρέλαβε 30 τραυματίες από την έκρηξη και ότι έξι από αυτούς πέθαναν ακαριαία.

🚨BREAKING: Death toll from the suicide bombing at the Damanyo military camp in #Mogadishu has risen to 20, according to Universal Somali TV. At least 15 others were injured. No statement yet from the Federal Government of #Somalia. pic.twitter.com/yC2l5H110n — MUFASA (@abdi_fahad95386) May 18, 2025

Breaking News: A devastating suicide bombing at the Damanyo military base in Mogadishu has claimed 20 lives, reports Universal Somali TV. The attack left at least 15 people wounded. The Federal Government of Somalia has yet to issue an official statement regarding the incident. pic.twitter.com/VySosuzB28 — Zain - 天 (@idoornimo) May 18, 2025

