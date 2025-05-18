Λογαριασμός
Μογκαντίσου: Καμικάζι σκοτώνει τουλάχιστον 10 άτομα που περίμεναν σε ουρά

Ο βομβιστής αυτοκτονίας έπεσε πάνω σε νεαρούς νεοσύλλεκτους που περίμεναν στην ουρά για να εγγραφούν σε στρατιωτική βάση στην πρωτεύουσα της Σομαλίας

Σομαλία

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή, όταν καμικάζι έπεσε πάνω σε νεαρούς νεοσύλλεκτους που περίμεναν στην ουρά για να εγγραφούν στη στρατιωτική βάση Νταμάνιο στην πρωτεύουσα της Σομαλίας, Μογκαντίσου, δήλωσαν μάρτυρες στο Reuters.

Οι νεαροί παρατάσσονταν στην πύλη της βάσης, όταν ο δράστης πυροδότησε τα εκρηκτικά του.

Το ιατρικό προσωπικό του στρατιωτικού νοσοκομείου δήλωσε στο Reuters ότι παρέλαβε 30 τραυματίες από την έκρηξη και ότι έξι από αυτούς πέθαναν ακαριαία.

TAGS: Σομαλία βομβιστής-καμικάζι
