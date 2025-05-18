Ο Πούτιν επιμένει ότι θέλει να «εξαλείψει τις αιτίες του πολέμου» στην Ουκρανία, ενώ περιμένει τηλεφώνημα του Τραμπ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επέμεινε σήμερα ότι θέλει να «εξαλείψει» τις «αιτίες» της σύγκρουσης με την Ουκρανία και να «εγγυηθεί την ασφάλεια» της Ρωσίας, δύο ημέρες μετά τις πρώτες ειρηνευτικές συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης, οι οποίες δεν κατάφεραν να οδηγήσουν σε εκεχειρία.

Ο στόχος της Μόσχας «είναι να εξαλείψει τις αιτίες που προκάλεσαν αυτή την κρίση, να δημιουργήσει τις συνθήκες για μια ειρήνη διαρκείας και να εγγυηθεί την ασφάλεια του ρωσικού κράτους» τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση.

Τηλεφωνικό ραντεβού

Σε χθεσινή ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα έχει τη Δευτέρα ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους ηγέτες του ΝΑΤΟ, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι τηλεφωνικές κλήσεις του Τραμπ θα ξεκινήσουν με τον Πούτιν στις 10 το πρωί (17:00 ώρα Ελλάδας): «Θα μιλήσω, τηλεφωνικά, με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν της Ρωσίας τη Δευτέρα, στις 10:00 π.μ. Τα θέματα της συνομιλίας θα είναι ο τερματισμός του 'λουτρού αίματος' που σκοτώνει, κατά μέσο όρο, περισσότερους από 5.000 Ρώσους και Ουκρανούς στρατιώτες την εβδομάδα, καθώς και το εμπόριο. Στη συνέχεια θα μιλήσω με τον πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας και έπειτα, μαζί με τον πρόεδρο Ζελένσκι, με διάφορα μέλη του ΝΑΤΟ. Ελπίζω να είναι μια παραγωγική ημέρα, να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός και να τελειώσει αυτός ο πολύ βίαιος πόλεμος, ένας πόλεμος που δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει συμβεί.»

Οι τηλεφωνικές κλήσεις του Τραμπ θα πραγματοποιηθούν λίγες ημέρες αφότου η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν τις πρώτες απευθείας συνομιλίες τους από τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου. Αυτές οι συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη διήρκεσαν λιγότερο από δύο ώρες την Παρασκευή, με τη Ρωσία να τηρεί σκληρή γραμμή και τις δύο πλευρές να καταλήγουν σε συγκεκριμένη συμφωνία μόνο για ανταλλαγή κρατουμένων, μια ένδειξη ότι παραμένουν σε μεγάλη απόσταση όσον αφορά τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ουκρανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι ο Ζελένσκι σχεδιάζει να μιλήσει με τον Τραμπ τη Δευτέρα, αφού ο Τραμπ μιλήσει με τον Πούτιν.

«Αν [ο Τραμπ] μπορεί, τότε μπορεί και ο πρόεδρός μας. Περιμένουμε και είμαστε πάντα σε θέση να μιλήσουμε με χαρά» δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε στην Washington Post υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η Ουκρανία δεν θέλει να συζητήσει συγκεκριμένους όρους για μια κατάπαυση του πυρός, δήλωσε ο αξιωματούχος, «επειδή πιστεύουμε ότι η κατάπαυση του πυρός πρέπει να είναι πλήρης και άνευ όρων».

«Οι δολοφονίες πρέπει να σταματήσουν», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία έχει ήδη συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός και η μόνη χώρα που χρειάζεται να πιεστεί να κάνει το ίδιο είναι η Ρωσία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε το Σάββατο ότι η Ρωσία θα προετοιμάσει και θα παραδώσει έναν κατάλογο όρων κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Tass, το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Ο Πεσκόφ χαρακτήρισε επίσης μια μελλοντική, προσωπική συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Τραμπ «σίγουρα απαραίτητη» για «μια σοβαρή συζήτηση για τις διεθνείς υποθέσεις και τα περιφερειακά ζητήματα στο υψηλότερο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης, φυσικά, της κρίσης γύρω από την Ουκρανία», σύμφωνα με το Tass.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ότι ήθελε να συναντηθεί με τον Πούτιν «μόλις μπορέσουμε να το κανονίσουμε». Είπε ότι είχε σκεφτεί να συναντήσει τον Ρώσο πρόεδρο στο δρόμο της επιστροφής του από τη Μέση Ανατολή, αλλά ήθελε να επιστρέψει στην πατρίδα του για να συναντήσει το νέο του εγγόνι. (Η κόρη του, Τίφανι, γέννησε αυτή την εβδομάδα). «Και νομίζω ότι σε δύο ή τρεις εβδομάδες θα μπορούσαμε να το κάνουμε ένα πολύ, πολύ ασφαλέστερο μέρος» είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι θα τερματίσει τον πόλεμο, αρχικά υποσχόμενος ότι θα σταματήσει τις μάχες στην Ουκρανία πριν καν ορκιστεί.

