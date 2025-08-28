Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και άλλων έξι χωρών συνηγόρησαν χθες Τετάρτη υπέρ της ενίσχυσης της πολυεθνικής δύναμης στην οποία έχει ανατεθεί να βοηθήσει στον αγώνα εναντίον των συμμοριών που λυμαίνονται την Αϊτή, ανακοινώνοντας πως δημιουργούν «ομάδα εταίρων» για την επιβλέψουν με επιστολή που συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Μπροστά στην ανεξέλεγκτη κλιμάκωση της βίας συμμοριών που πλέον ελέγχουν σχεδόν όλη την πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έδωσε το 2023 πράσινο φως για τη δημιουργία της πολυεθνικής αποστολής υποστήριξης ασφαλείας (ΠΑΥΑ), υπό την ηγεσία της Κένυας, για να προσφερθεί βοήθεια στην αϊτινή αστυνομία, που αδυνατούσε να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

Όμως έναν χρόνο και πλέον αφότου άρχισε η ανάπτυξή της –που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί–, η κατάσταση δεν έχει σταματήσει να χειροτερεύει.

Η ΠΑΥΑ δεν διαθέτει «τους πόρους και τις δυνατότητες για να αντιμετωπίσει την ολοένα μεγαλύτερη πρόκληση», αναγνωρίζεται στο κείμενο που συνυπογράφεται από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ, του Καναδά, του Σαλβαδόρ, της Γουατεμάλας, της Τζαμάικας, των Μπαχαμών και της Κένυας και επιδόθηκε από την κυβέρνηση της Αϊτής στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

«Μόνο μια ενισχυμένη δύναμη», με υποστήριξη του ΟΗΕ, με «ρωμαλέα» εντολή να διεξαγάγει επιχειρήσεις εναντίον των συμμοριών χρησιμοποιώντας ισχύ, «μπορεί να μειώσει σημαντικά τον έλεγχο των συμμοριών» στην πρωτεύουσα που εξαπλώνεται και σε άλλες περιοχές, συνεχίζει η επιστολή.

Με δεδομένη την κραυγαλέα έλλειψη χρηματοδότησης και εξοπλισμού της ΠΑΥΑ, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντόνιο Γκουτέρες, συνέστησε τον Φεβρουάριο να δημιουργηθεί νέο γραφείο του οργανισμού, που θα είναι αρμόδιο για να της προσφέρει επιμελητειακή και επιχειρησιακή υποστήριξη.

Και για να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας υπέδειξε επίσης τη δημιουργία «μόνιμης ομάδας εταίρων» που θα δώσουν στρατηγική κατεύθυνση στην αποστολή.

Στην επιστολή τους χθες, οι ΗΠΑ ανήγγειλαν την πρόθεσή τους να δημιουργήσουν αυτή την ομάδα, σε αυτό το στάδιο με μέλη τις υπόλοιπες έξι χώρες.

Η ομάδα αυτή θα αναλάβει κυρίως να εγγυηθεί την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων προσωπικού που δεν θα καλύπτεται από το μελλοντικό γραφείο του ΟΗΕ, περισσότερων αστυνομικών για τη δύναμη και τον «συντονισμό» της δράσης της.

Μόλις περίπου 1.000 αστυνομικοί, καθώς κι ορισμένοι στρατιωτικοί, από έξι χώρες –συμπεριλαμβανομένων 700 και πλέον μελών της αστυνομίας της Κένυας– από τους 2.500 που προβλεπόταν αρχικά να στελεχώσουν την ΠΑΥΑ έχουν αναπτυχθεί στο έδαφος της Αϊτή ως αυτό το στάδιο.

Πηγή: skai.gr

