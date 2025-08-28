Ο εσπευσμένος καθαρισμός εγκαταστάσεων στο Ιράν πιθανότατα θα εξαλείψει κάθε στοιχείο πυρηνικής εργασίας, λέει ερευνητική ομάδα

Το Ιράν ξεκίνησε μια ταχεία επιχείρηση καθαρισμού μιας πυρηνικής εγκατάστασης στη βόρεια Τεχεράνη που επλήγη από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, η οποία πιθανότατα θα αφαιρέσει στοιχεία από τυχόν εργασίες ανάπτυξης πυρηνικών όπλων, δήλωσε μια ερευνητική ομάδα την Τετάρτη.

Δορυφορικές εικόνες «δείχνουν μια μεγάλη προσπάθεια του Ιράν να κατεδαφίσει γρήγορα κατεστραμμένα κτίρια, πιθανότατα για να εξαφανίσει τυχόν ενοχοποιητικές ενδείξεις ανάπτυξης πυρηνικών όπλων», ανέφερε το Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας.

Πρόκειται για μια ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα που επικεντρώνεται στην αναχαίτιση της εξάπλωσης των πυρηνικών όπλων και διευθύνεται από τον Ντέιβιντ Όλμπραϊτ, πρώην επιθεωρητή πυρηνικών του ΟΗΕ.

Η πρεσβεία του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό. Η Τεχεράνη αρνείται ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι το πρόγραμμά της έχει ειρηνικούς σκοπούς.

Η έκθεση για τις εγκαταστάσεις Μοτζντέχ έρχεται καθώς ο πυρηνικός φορέας του ΟΗΕ διεξάγει συνομιλίες στην Τεχεράνη σχετικά με την επανέναρξη των επιθεωρήσεων που διακόπηκαν από τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν στις 13-24 Ιουνίου και τις αμερικανικές επιθέσεις στις τρεις κύριες πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας στις 22 Ιουνίου.

Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία είναι πιθανό να ξεκινήσουν την Πέμπτη τη διαδικασία επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ στο Ιράν για παραβίαση της πυρηνικής συμφωνίας του 2015, η οποία είχε ως στόχο να το εμποδίσει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, σύμφωνα με τέσσερις διπλωμάτες.

Ο Ραφαέλ Γκρόσι, επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), δήλωσε σε δημοσιογράφους την Τετάρτη, στο τέλος μιας διήμερης επίσκεψης στην Ουάσινγκτον, ότι το Ιράν είναι νομικά υποχρεωμένο να επιτρέψει την επανέναρξη των επιθεωρήσεων και ότι αυτές θα πρέπει να ξεκινήσουν «το συντομότερο δυνατό».

Ο οργανισμός, είπε, θέλει να επισκεφθεί «όλες τις σχετικές τοποθεσίες», συμπεριλαμβανομένων των κύριων πυρηνικών εγκαταστάσεων - Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν - που επλήγησαν από τις ΗΠΑ και να καταγράψει το απόθεμα του Ιράν, που ανέρχεται σε περισσότερα από 400 κιλά (882 λίβρες) ουρανίου εμπλουτισμένου, σε καθαρότητα σχεδόν όπλων.

Το Ισραήλ βομβάρδισε δύο φορές την εγκατάσταση Μοτζντέχ, γνωστή και ως Lavisan II, δίπλα στο Πανεπιστήμιο Malek Ashtar στις 18 Ιουνίου, ανέφερε η έκθεση του ινστιτούτου, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που έπληξε εκατοντάδες στόχους σε όλο το Ιράν.

Σημείωσε ότι η ΙΑΕΑ είχε δημιουργήσει άμεση σύνδεση μεταξύ του Μοτζντέχ και του Σχεδίου AMAD, ενός προγράμματος ανάπτυξης πυρηνικών όπλων για το οποίο η υπηρεσία και οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες κατέληξαν ξεχωριστά ότι έληξε το 2003.

Η πρώτη ισραηλινή επιδρομή στο Μοτζντέ έπληξε πολλά κτίρια, ανέφερε η έκθεση. Το ένα σχετιζόταν με το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσικής και ένα άλλο είχε ύποπτη σχέση με τον Όμιλο Shahid Karimi, στον οποίο οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις για εργασίες σε πυραύλους και έργα που σχετίζονται με εκρηκτικά.

Η ομάδα ανήκει στον Οργανισμό Αμυντικής Καινοτομίας και Έρευνας, τον οποίο οι ΗΠΑ και η ΔΟΑΕ λένε ότι είναι ο άμεσος διάδοχος του Σχεδίου AMAD.

Η δεύτερη ισραηλινή επιδρομή κατέστρεψε το κτίριο του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Φυσικής, προκάλεσε ζημιές σε ένα κτίριο ασφαλείας και κατέστρεψε ένα εργαστήριο, σύμφωνα με δορυφορική εικόνα της Maxar Technologies στις 20 Ιουνίου, ανέφερε η έκθεση.

Μια εικόνα της 3ης Ιουλίου απεικόνιζε την έναρξη του καθαρισμού και της απομάκρυνσης των συντριμμιών. Οι εικόνες της 19ης Αυγούστου έδειξαν ότι το κτίριο και το εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής είχαν ισοπεδωθεί και τα συντρίμμια είχαν καθαριστεί πλήρως, όπως και το κτίριο που ύποπτα στέγαζε την ομάδα Shahid Karimi.

«Η εργασία του Ιράν για την ταχεία κατεδάφιση και τον καθαρισμό των ερειπίων αυτών των σημαντικών κτιρίων φαίνεται να αποτελεί μια προσπάθεια απολύμανσης του χώρου και περιορισμού της διαθεσιμότητας οποιασδήποτε πιθανής μελλοντικής επιθεώρησης για την απόκτηση αποδεικτικών στοιχείων για εργασίες που σχετίζονται με πυρηνικά όπλα», αναφέρει η έκθεση.

