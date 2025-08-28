Η κινεζική διπλωματία ανακοίνωσε σήμερα ότι 26 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, συμπεριλαμβανομένων των προέδρων της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν και της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, θα παραβρεθούν την ερχόμενη Τετάρτη 3η Σεπτεμβρίου στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο.

Η παρέλαση της «Ημέρας της Νίκης» θα σηματοδοτήσει την 80ή επέτειο του πολέμου της Κίνας εναντίον της Ιαπωνίας και το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Η Κίνα θέλει να κάνει επίδειξη του νέου οπλισμού της με εκατοντάδες αεροσκάφη, άρματα μάχης και συστήματα κατά των drones. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται πλήρης παρουσίασης της νέας δομής των δυνάμεων του στρατού της.

Στην παρέλαση στην πλατεία Τιενανμέν, η οποία θα έχει διάρκεια 70 λεπτών, συμμετέχουν δεκάδες χιλιάδες στρατιωτικοί.

Θα την επιβλέπει ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και αναμένεται να την παρακολουθούν στενά αναλυτές και δυτικές δυνάμεις.

Σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας, το Πεκίνο - ένας από τους στενότερους συμμάχους της Πιονγιάνγκ - επαίνεσε τη γείτονά του για την «παραδοσιακή φιλία» δεκαετιών και δήλωσε ότι οι δύο χώρες θα συνεχίσουν να συνεργάζονται για την «περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα».

Έχουν περάσει έξι χρόνια από τότε που ο Κιμ επισκέφθηκε το Πεκίνο, από την 70ή επέτειο των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών το 2019.

Ο απομονωμένος ηγέτης της Βόρειας Κορέας επισκέφθηκε επίσης το Πεκίνο τρεις φορές το 2018, σηματοδοτώντας μια ιδιαίτερα πολυάσχολη χρονιά για διεθνή ταξίδια, καθώς σπάνια ταξιδεύει στο εξωτερικό.

Οι περισσότεροι δυτικοί ηγέτες δεν αναμένεται να παραστούν στην παρέλαση, εν μέρει λόγω των διαφορών τους με τον Ρώσο ηγέτη Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

