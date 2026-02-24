Οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας επανέλαβαν τη Δευτέρα την «ακλόνητη δέσμευσή» τους στην επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία, μετά από συνάντηση του λεγόμενου «Συμμαχίας των Προθύμων» την ημέρα της τέταρτης επετείου του πολέμου.

Οι ηγέτες, σε κοινή δήλωση, επιβεβαίωσαν επίσης τον ρόλο που θα διαδραματίσει η συμμαχία στην παροχή πολυεπίπεδων εγγυήσεων ασφάλειας.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι «η Ρωσία δεν κερδίζει αυτόν τον πόλεμο. Θα σταθούμε δίπλα στην Ουκρανία μέχρι να υπάρξει δίκαιη και διαρκής ειρήνη – και πέρα από αυτήν».

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μιλώντας από το Βερολίνο, απηύθυνε έκκληση στους Ευρωπαίους εταίρους να μην μειώσουν τη στήριξή τους, χαρακτηρίζοντας τη στιγμή ως «σταυροδρόμι για τη μοίρα ολόκληρης της ηπείρου».

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επιβεβαίωσε την «ακλόνητη» δέσμευση της Γαλλίας στη στήριξη της Ουκρανίας, με προώθηση του 20ου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ κατά της Μόσχας.

Οι τρεις ηγέτες ξεκαθαρίζουν ότι καμία απόφαση για το μέλλον της Ουκρανίας δεν μπορεί να ληφθεί χωρίς την ίδια την Ουκρανία, διαφοροποιούμενοι από την αμερικανική πρόταση για εδαφικές παραχωρήσεις.



Παράλληλα, οι μόνιμοι αντιπρόσωποι της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση υπογραμμίζοντας ότι: «Η απάντησή μας παραμένει αμετάβλητη και ακλόνητη: στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας... για όσο διάστημα χρειαστεί». Τόνισαν ότι η ειρήνη που επιβάλλεται με τη βία καταρρέει, ενώ η ειρήνη που βασίζεται στη δικαιοσύνη αντέχει.

Η Συμμαχία των Προθύμων προετοιμάζει λεπτομερή στρατιωτικά σχέδια για την ανάπτυξη μιας «δύναμης καθησυχασμού» (reassurance force) στην Ουκρανία μόλις επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός.

Υπάρχει συμφωνία στην εντατικοποίηση των κυρώσεων, στοχεύοντας ειδικά τα έσοδα της Ρωσίας από την ενέργεια (όπως η Transneft) και τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

