Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόζα εξέφρασε σήμερα τη «βαθιά ευγνωμοσύνη» του στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν επειδή επέτρεψε την επιστροφή Νοτιοαφρικανών που είχαν στρατευθεί παρά τη θέλησή τους για να πολεμήσουν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Η Πρετόρια ανακοίνωσε τον Νοέμβριο ότι έλαβε αιτήματα για βοήθεια από 17 Νοτιοαφρικανούς που δηλώνουν ότι τους εξαπάτησαν και τους έστειλαν στο ουκρανικό μέτωπο στο Ντονμπάς, όπου έχουν σταλεί τουλάχιστον εκατοντάδες άλλοι από την αφρικανική ήπειρο.

Τέσσερις από αυτούς τους άνδρες επέστρεψαν στην πατρίδα τους την περασμένη εβδομάδα και άλλοι έντεκα αναμένεται να επιστρέψουν προσεχώς, διευκρίνισε σήμερα η νοτιοαφρικανική προεδρία. Οι υπόλοιποι δύο εξακολουθούν να βρίσκονται στη Ρωσία, ο ένας τους στο νοσοκομείο.

Ένας 39χρονος ακρωτηριάστηκε στο πόδι ύστερα από επίθεση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (drone) τον Δεκέμβριο, έγραψε την Κυριακή η νοτιοαφρικανική εφημερίδα Sunday Times. Ένας άλλος, 45 ετών, βρίσκεται σε αναπηρικό αμαξίδιο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Ο πρόεδρος Ραμαφόζα εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος απάντησε θετικά στην έκκλησή του υπέρ της διαδικασίας επαναπατρισμού αυτών των ανδρών στη χώρα τους», ανέφερε η νοτιοαφρικανική προεδρία σε ανακοίνωσή της.

«Η έρευνα για τις συνθήκες που οδήγησαν στην στρατολόγηση αυτών των νεαρών ανδρών σε μισθοφορικές δραστηριότητες βρίσκεται σε εξέλιξη», πρόσθεσε.

Η νομοθεσία της Νότιας Αφρικής απαγορεύει στους πολίτες της να πολεμούν για ξένους στρατούς χωρίς την έγκριση της κυβέρνησης.

Οι συγγενείς ανθρώπων που στρατολογήθηκαν δήλωσαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι το ταξίδι αυτό στη Ρωσία τους παρουσιάστηκε ως εκπαίδευση ασφαλείας που θα έπρεπε να παρακολουθήσουν για να εξασφαλίσουν μια θέση εργασίας στους κόλπους του κόμματος MK, το οποίο ιδρύθηκε το 2023 από τον πρώην πρόεδρο Τζέικομπ Ζούμα, ο οποίος άσκησε προεδρικά καθήκοντα από το 2009 ως το 2018 και έχει τη φήμη προσκείμενου στη Μόσχα.

Οι στρατολογήσεις αυτές δεν περιορίζονται ωστόσο στη Νότια Αφρική. Τέσσερις Κενυάτες που επέστρεψαν από τη Ρωσία διηγήθηκαν στο AFP πώς εξαπατήθηκαν για να πάνε να πολεμήσουν κατά της Ουκρανίας παρά τη θέλησή τους.

Πάνω από 1.000 πολίτες αυτής της χώρας της ανατολικής Αφρικής ταξίδεψαν στη Ρωσία για να καταλήξουν να πολεμούν στη ρωσοουκρανική σύγκρουση, σύμφωνα με έκθεση των υπηρεσιών πληροφοριών που παρουσιάστηκε στους Κενυάτες βουλευτές.

Το Κίεβο είχε ανακοινώσει τον Νοέμβριο ότι έχει ταυτοποιήσει τουλάχιστον 1.436 πολίτες από 36 αφρικανικές χώρες στις τάξεις των ρωσικών δυνάμεων.

Κατηγορούμενη από οικογένειες στρατολογημένων ότι μετείχε στη στρατολόγησή τους, η κόρη του πρώην προέδρου Ζούμα, η Ντουντουζίλε Ζούμα-Σαμπούντλα, παραιτήθηκε από την έδρα της στο νοτιοαφρικανικό κοινοβούλιο.

