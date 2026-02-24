Με «σκληρή απάντηση» απειλεί η Μόσχα όσους προμηθεύσουν με πυρηνικά όπλα το Κίεβο. «Οποιαδήποτε βήματα για τη βοήθεια του Κιέβου στην απόκτηση πυρηνικών όπλων θα αντιμετωπιστούν με σκληρή απάντηση» αναφέρει χαρακτηριστικά το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, στη σκιά της συμπλήρωσης τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και των προειδοποίησεων του Ρώσου προέδρου Πούτιν νωρίτερα.

Οι προθέσεις της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου να προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυρηνικά όπλα συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου, δήλωσε από πλευράς του ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απαντώντας σε ερώτηση του TASS.

«Έχετε ήδη ακούσει το Κοινοβούλιό μας να προτρέπει τους συναδέλφους στην Αγγλία και τη Γαλλία να ξεκινήσουν κοινοβουλευτικές έρευνες. Πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση όλων των στάνταρ, αρχών και σχετικών διατάξεων του διεθνούς δικαίου», σημείωσε ο Πεσκόφ, σχολιάζοντας αναφορές της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) της Ρωσίας ότι το Λονδίνο και το Παρίσι που «εργάζονται ενεργά» για να προμηθεύσουν στο Κίεβο πυρηνική βόμβα.

Σύμφωνα με την SVR, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία πιστεύουν ότι «το Κίεβο θα μπορούσε να επιδιώξει πιο ευνοϊκούς όρους παύσης των εχθροπραξιών» εάν διαθέτει πυρηνικά όπλα. Τα σχέδιά τους περιλαμβάνουν μια μυστική μεταφορά ευρωπαϊκών κατασκευασμένων εξαρτημάτων, εξοπλισμού και τεχνολογιών στην Ουκρανία. Η γαλλική κεφαλή μικρού μεγέθους TN-75 από τον βαλλιστικό πύραυλο M51.1 που εκτοξεύεται από υποβρύχιο εξετάζεται ως επιλογή. Το SVR σημείωσε ότι «το Βερολίνο έχει αρνηθεί με σύνεση» να συμμετάσχει σε αυτή την «επικίνδυνη επιχείρηση».

Ρώσοι γερουσιαστές έχουν ζητήσει έρευνες σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας (άνω βουλή του κοινοβουλίου) πρότεινε επίσης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) και στη Διάσκεψη Αναθεώρησης των Μερών της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) να διεξάγουν έρευνες σχετικά με τις προθέσεις του Λονδίνου και του Παρισιού σύμφωνα με τις αντίστοιχες εντολές τους.

Η Ρωσία θα ενημερώσει τις ΗΠΑ για την πιθανή εμφάνιση πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία δήλωσε στο μεταξύ Ρώσος αξιωματούχος, όπως αναφέρει το πρακτορείο RIA.

Οι προσπάθειες του Κιέβου να αποκτήσει πυρηνικά όπλα θα επηρεάσουν τη θέση της Ρωσίας για την Ουκρανία τόνισε.

Η Ρωσία επικαιροποίησε το πυρηνικό της δόγμα το 2024, ορίζοντας τα αμυντικά σενάρια βάσει των οποίων θα εξέταζε τη χρήση τους. Είπε ότι βλέπει τα πυρηνικά όπλα ως μέσο αποτρεπτικής ισχύος.

