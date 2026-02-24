«Οι αντίπαλοι της Ρωσίας γνωρίζουν πώς θα μπορούσαν να καταλήξουν τα πράγματα, εάν καταφύγουν στη χρήση "πυρηνικού στοιχείου" σε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της Ρωσίας» προειδοποίησε την Τρίτη ο Βλαντίμιρ Πούτιν, με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν έκανε τις δηλώσεις αφότου η Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών της Ρωσίας (SVR) εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με αυτό που χαρακτήρισε ως πιθανή μεταφορά στοιχείων τεχνολογίας πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία από το Λονδίνο και το Παρίσι.

Ο εχθρός βασίζεται στην «ατομική και μαζική τρομοκρατία», έχοντας αποτύχει να προκαλέσει στρατηγική ήττα στη Ρωσική Ομοσπονδία, ισχυρίστηκε την Τρίτη ο Βλαντίμιρ Πούτιν, κατηγορώντας το Κίεβο ότι προσπαθεί να τορπιλίσει την ειρηνευτική διαδικασία.

«Οι αντίπαλοι της Ρωσίας κάνουν ό,τι μπορούν για να υπονομεύσουν τα επιτεύγματα στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία» υποστήριξε.·

Η Ρωσία έχει πολλά υποσχόμενες εξελίξεις στην άμυνα και την πολιτική, όχι μόνο αυτές που έχουν ήδη παρουσιαστεί δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας.·

Μιλώντας στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της FSB (πρώην KGB) ο Ρώσος πρόεδρος ανακοίνωσε πιθανές προσπάθειες δολιοφθοράς των αγωγών Turkish Stream και Blue Stream στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο αριθμός των τρομοκρατικών επιθέσεων στη Ρωσία έχει αυξηθεί, κυρίως από τα χέρια των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών, δήλωσε ο Πούτιν.

«Η ''ειδική επιχείρηση'' της Ρωσίας απαιτεί από την FSB να είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεντρωμένη και εστιασμένη. Η FSB πρέπει να ενισχύσει την ασφάλεια των αξιωματούχων του Υπουργείου Άμυνας και της αμυντικής βιομηχανίας, των δημοσιογράφων, και όσων επηρεάζουν την κοινή γνώμη», δήλωσε ο Πούτιν.

Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η αντιτρομοκρατική ασφάλεια των ενεργειακών και μεταφορικών υποδομών, καθώς και των χώρων δημόσιας συγκέντρωσης, πρόσθεσε.·

Το δυναμικό της υπηρεσίας πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως για την εξουδετέρωση πιθανών απειλών για τη Ρωσική Ομοσπονδία, σημείωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας σύμφωνα με το TASS.

«Εμφάνιση πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία»

Η Ρωσία θα ενημερώσει τις ΗΠΑ για την πιθανή εμφάνιση πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία δήλωσε στο μεταξύ Ρώσος αξιωματούχος, όπως αναφέρει το πρακτορείο RIA.

Οι προσπάθειες του Κιέβου να αποκτήσει πυρηνικά όπλα θα επηρεάσουν τη θέση της Ρωσίας για την Ουκρανία τόνισε.

Η Ρωσία επικαιροποίησε το πυρηνικό της δόγμα το 2024, ορίζοντας τα αμυντικά σενάρια βάσει των οποίων θα εξέταζε τη χρήση τους. Είπε ότι βλέπει τα πυρηνικά όπλα ως μέσο αποτρεπτικής ισχύος.

Πηγή: skai.gr

