Συμφωνία για ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα: Αυτό που μπορούσε να τεθεί υπό διαπραγμάτευση, τέθηκε υπό διαπραγμάτευση, λέει ο Μπορέλ

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε σήμερα ότι κατατέθηκε ένα τελικό κείμενο σε σχέση με τη συμφωνία για το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (ΚΟΣΔ), καθώς τελείωσαν οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον στη Βιέννη που είχαν στόχο την αναβίωση της συμφωνίας του 2015 για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

"Αυτό που μπορούσε να τεθεί υπό διαπραγμάτευση, τέθηκε υπό διαπραγμάτευση και τώρα περιλαμβάνεται στο τελικό κείμενο. Ωστόσο, πίσω από κάθε τεχνικό θέμα και κάθε παράγραφο υπάρχει μια πολιτική απόφαση που πρέπει να ληφθεί στις πρωτεύουσες", έγραψε ο Μπορέλ σε μήνυμά του στο Twitter.

"Εάν οι απαντήσεις είναι θετικές, τότε μπορούμε να υπογράψουμε αυτή τη συμφωνία".

What can be negotiated has been negotiated, and it’s now in a final text.



However, behind every technical issue and every paragraph lies a political decision that needs to be taken in the capitals.



If these answers are positive, then we can sign this deal.