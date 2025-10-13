Τις τελευταίες 24 ώρες, ο πλανήτης έγινε μάρτυρας της απελευθέρωσης ομήρων από τη Γάζα και την επανένωσή τους με τις οικογένειές τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μίλησε επίσης στην ισραηλινή Κνεσέτ, λέγοντας ότι η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την «ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής», πριν ηγέτες από όλο τον κόσμο συγκεντρωθούν στην Αίγυπτο για να συζητήσουν τις επόμενες φάσεις του σχεδίου του για μια μακροπρόθεσμη ειρήνη και την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Καθώς όλα αυτά εξελίσσονται, τρία είναι τα μεγάλα ερωτήματα, σημειώνει το CNN.

Τι κάνει η Χαμάς;

Στην τελευταία συμφωνία για τους ομήρους, η Χαμάς χρησιμοποίησε την κατάπαυση του πυρός για να βγει από τα τούνελ και να επανακτήσει τον έλεγχο στη Γάζα. Αυτό σήμαινε τη δολοφονία των κατοίκων της Γάζας που αντιστάθηκαν στη Χαμάς και τη χρήση της ανταλλαγής ομήρων ως προπαγανδιστικού μέσου. Κάτι ανάλογο συνέβη νωρίτερα φέτος. Και αυτή τη φορά, η Χαμάς φαίνεται να κάνει το ίδιο, συλλαμβάνοντας Παλαιστίνιους.

Αλλά τώρα, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η νέα συμφωνία επιτρέπει στις ισραηλινές δυνάμεις να παραμείνουν σε περισσότερο από το ήμισυ της Λωρίδας της Γάζας, κάτι που η Χαμάς δεν είχε αποδεχτεί στο παρελθόν. Εξουσιοδοτεί ξένες στρατιωτικές δυνάμεις να εισέλθουν σε αυτές τις περιοχές για να διασφαλίσουν ότι η Χαμάς δεν θα μπορέσει ποτέ να επιστρέψει σε αυτές. Η νέα συμφωνία έχει επίσης την υποστήριξη σχεδόν όλων των αραβικών και μουσουλμανικών κρατών και καλεί τη Χαμάς να αφοπλιστεί.

Η Χαμάς πιθανότατα θα στρέψει τώρα τα όπλα της εναντίον αθώων Παλαιστινίων, αλλά ο περιθώριος ελιγμών της είναι περιορισμένος.

Αν θέλουμε να αποκατασταθεί και να ανοικοδομηθεί ολόκληρη η Γάζα, η Χαμάς πρέπει να αποδεχτεί τη συμφωνία στο σύνολό της και να παραιτηθεί από την ψευδή αξίωσή της για εξουσία στη Λωρίδα.

Αναπτύσσονται προσωρινές πολιτικές δομές;

Τα βασικά στοιχεία αυτής της συμφωνίας, πέρα από την απελευθέρωση των ομήρων, περιλαμβάνουν τη δημιουργία μιας προσωρινής δύναμης ασφαλείας και μιας πολιτικής δομής για τη Γάζα. Εάν αυτές οι δομές τεθούν σε εφαρμογή, τότε το σχέδιο έχει πιθανότητες να πετύχει. Εάν δεν τεθούν σε εφαρμογή, τότε η Χαμάς θα μπορούσε με την πάροδο του χρόνου να αποκαταστήσει την εξουσία της με τη βία, ένα αποτέλεσμα που θα καταστρέψει κάθε ελπίδα για μακροπρόθεσμη ειρήνη ή αναοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας.

Αυτό σημαίνει ότι τις επόμενες εβδομάδες η εστίαση θα πρέπει να επικεντρωθεί στο κατά πόσο είναι διατεθειμένες ορισμένες χώρες να συνεισφέρουν σε μια προσωρινή δύναμη ασφαλείας και αν μπορεί να συσταθεί μια προσωρινή κυβερνητική οντότητα. Είναι καλό σημάδι το γεγονός ότι ο αμερικανικός στρατός υπό την Κεντρική Διοίκηση έχει ήδη εγκαταστήσει τις θέσεις του έξω από τη Γάζα για να βοηθήσει στην παρακολούθηση της κατάστασης και τελικά να καταστήσει δυνατή τη δημιουργία μιας τέτοιας δύναμης.

Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν πρέπει να εισέλθουν στη Γάζα, αλλά θα είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της συνεισφοράς ξένων στρατευμάτων και για να διασφαλιστεί η επιτυχία μιας τέτοιας δύναμης.

Όσον αφορά την πολιτική οντότητα, τελικά εναπόκειται στους Παλαιστίνιους να αποφασίσουν ποιοι θα συμμετάσχουν, αλλά χωρίς την ηγεσία των ΗΠΑ, η διαδικασία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μήνες διαμάχης, κάτι που θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της Χαμάς.

Υπάρχει κάποιο βιώσιμο σχέδιο ανασυγκρότησης;

Η ανοικοδόμηση της Γάζας θα διαρκέσει μια δεκαετία ή και περισσότερο και θα κοστίσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Πριν από δέκα χρόνια, οι ΗΠΑ βοήθησαν στην οργάνωση μιας παγκόσμιας συμμαχίας και στη συγκέντρωση τεράστιων πόρων για την ανοικοδόμηση της Μοσούλης, στο βόρειο Ιράκ, η οποία είχε σχεδόν καταστραφεί.

Η Γάζα όμως είναι ακόμη πιο περίπλοκη, με 300 μίλια τούνελ σκαμμένα σε πολλαπλά επίπεδα κάτω από ολόκληρη τη Λωρίδα, ένα κατασκευαστικό έργο που η Χαμάς δημιουργούσε για πάνω από δύο δεκαετίες χωρίς κανείς να προσπαθήσει να το σταματήσει.

Οποιαδήποτε ελπίδα για την ανασυγκρότηση της Λωρίδας της Γάζας απαιτεί μια παγκοσμίως συντονισμένη προσπάθεια υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, με τη συμμετοχή Παλαιστινίων που δεν ανήκουν στη Χαμάς και τους τεράστιους πόρους των περιφερειακών εταίρων και συμμάχων της Αμερικής. Αυτό θα πρέπει να είναι και το επίκεντρο της συνόδου κορυφής στο Κάιρο.

Φυσικά, αν η Χαμάς επιμείνει να διατηρήσει τον έλεγχο των περιοχών πάνω από τα σύνορα του Ισραήλ, τότε θα είναι αυτή που θα εμποδίζει την ανασυγκρότηση αυτών των περιοχών. Αν η Χαμάς δεν παραιτηθεί από τον έλεγχο της ασφάλειας, λίγες χώρες θα είναι διατεθειμένες να εισέλθουν στη Γάζα ή να διαθέσουν πόρους για την ανασυγκρότησή της.

Τις επόμενες 24 ώρες, το επίκεντρο θα είναι σωστά η επιστροφή των ομήρων μετά από 740 φρικτές ημέρες σε σκοτεινά τούνελ και ανείπωτα βασανιστήρια. Σκεφτείτε τον Evyatar David, 22 ετών όταν αιχμαλωτίστηκε από ένα μουσικό φεστιβάλ και χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένα από τη Χαμάς σε φρικτά προπαγανδιστικά βίντεο: αναγκάστηκε να παρακολουθήσει την απελευθέρωση των φίλων του, στη συνέχεια επέστρεψε σε ένα τούνελ και αργότερα εμφανίστηκε εξαντλημένος να σκάβει τον τάφο του.

Η μεταχείρισή του μας υπενθυμίζει γιατί δεν υπάρχει ελπίδα για τη Γάζα ούτε για μελλοντική ειρήνη μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, αν η Χαμάς μπορεί να παραμείνει στην εξουσία με τη βία των όπλων. Γι' αυτό, πέρα από τον εορτασμό της επιστροφής των ομήρων, το επίκεντρο πρέπει να παραμείνει στο τι θα ακολουθήσει, καθώς και στην πλήρη εφαρμογή του συνολικού σχεδίου 20 σημείων του προέδρου Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.