Σημαντική συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Ουάσιγκτον, μετά από συνομιλίες για την πώληση πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία και τον τερματισμό του πολέμου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται ρεπορτάζ των Financial Times, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σκοπεύει να υποδεχθεί τον Ουκρανό πρόεδρο στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το ειδησεογραφικό μέσο.

Η συνάντηση έρχεται μετά από δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ των δύο ηγετών το περασμένο Σαββατοκύριακο, κατά τις οποίες συζήτησαν την πώληση πυραύλων Tomahawk και τρόπους για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ ουκρανική αντιπροσωπεία ξεκινά μια εβδομάδα επαφών με Αμερικανούς αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον.

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως σκοπεύει να απειλήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι θα στείλει πυραύλους Tomahawk στην Ουκρανία, αν δεν σταματήσει τον πόλεμο.

«Μπορεί να του μιλήσω. Να του πω “Άκου, αν αυτός ο πόλεμος δεν τελειώσει, θα τους στείλω Tomahawk”», ανέφερε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τού ζήτησε πυραύλους Tomahawk κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν το περασμένο Σάββατο.

«Οι Tomahawk αποτελούν νέο βήμα επίθεσης», είπε ο Τραμπ. «Θέλουν οι Ρώσοι να εκτοξευτούν Tomahawk προς την κατεύθυνσή τους; Δεν νομίζω», πρόσθεσε με ρητορικό ύφος ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οι πύραυλοι Tomahawk έχουν δραστικό βεληνεκές περίπου 2.500 χιλιομέτρων, γεγονός που σημαίνει ότι η ρωσική πρωτεύουσα θα βρισκόταν εντός εμβέλειας, εάν τους αποκτούσαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, τον οποίο έχει δεσμευθεί να τερματίσει μέσα σε 24 ώρες αφότου επιστρέψει στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, αποτελεί, όπως είπε, τη δυσκολότερη ένοπλη σύρραξη που έχει επιχειρήσει να επιλύσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.