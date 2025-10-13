Μέρα χαράς σε Ισραήλ και Γάζα

Σε κλίμα συγκίνησης και ενθουσιασμού, απλοί ισραηλινοί πολίτες υποδέχθηκαν σήμερα τους είκοσι ζωντανούς ομήρους που απελευθερώθηκαν, μετά από δύο χρόνια και μια εβδομάδα επιβίωσής τους στα τούνελ της Χαμάς. Άλλοι προσηλωμένοι στις τηλεοπτικές τους οθόνες, δεκάδες χιλιάδες άλλοι στην πλατεία Ομήρων στο κέντρο του Τελ Αβίβ όπου είχαν συγκεντρωθεί από τα ξημερώματα, περιμένοντας να δουν τις εξελίξεις από τις γιγαντοοθόνες που είχαν τοποθετηθεί, και άλλοι πάλι, με ισραηλινές και αμερικανικές σημαίες στα χέρια είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς το πρωί έξω από το στρατόπεδο Ρεΐμ της μεθορίου Ισραήλ – Γάζας για να παρακολουθήσουν από όσο πιο κοντά μπορούσαν τις στιγμές της συνάντησης των ομήρων με τους συγγενείς τους, σε αυτήν την γιορτινή, ιστορική μέρα για τη χώρα. Τα τηλεοπτικά πλάνα με τους ομήρους να αγκαλιάζονται με τους αγαπημένους τους επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά στις ζωντανές μεταδόσεις των ισραηλινών καναλιών, κάνοντας από το πρωί τον γύρο του διαδικτύου. Παράλληλα, παρόμοιες εικόνες εξελίσσονται σήμερα στην Δυτική Όχθη και στην Γάζα όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της αποφυλάκισης δύο χιλιάδων περίπου Παλαιστινίων κρατουμένων από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας όπως ορίζει η συμφωνία.

Η διάσκεψη του Σαρμ Αλ-Σέιχ και η ανατροπή

Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία απελευθέρωσης των ομήρων, άρχισε η επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στο Ισραήλ, η οποία όπως αποδείχθηκε δεν είχε μόνο επικοινωνιακό χαρακτήρα. Η καθυστέρηση της έναρξης της πανηγυρικής συνεδρίασης της Κνέσετ, κατά την οποία ο Τραμπ θα εκφωνούσε την ομιλία του, διαπιστώθηκε ότι οφειλόταν στην τηλεφωνική επικοινωνία των Τραμπ και Νετανιάχου με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αλ-Σίσι. Έτσι φαίνεται ότι «έσπασε ο πάγος» διάρκειας δύο ετών μεταξύ Νετανιάχου και Σίσι, με τον δεύτερο να τον προσκαλεί να συμμετάσχει στην διάσκεψη του Σαρμ Αλ-Σέιχ, κατόπιν αμερικανικής προτροπής.



Ενώ αρχικά ο Νετανιάχου φέρεται να είχε απαντήσει θετικά, λίγα λεπτά αργότερα, το ισραηλινό Πρωθυπουργικό Γραφείο με ανακοίνωσή του ευχαριστούσε τον Αιγύπτιο Πρόεδρο για την πρόσκλησή του, πλην όμως γνωστοποιούσε ότι ο Νετανιάχου δεν θα μεταβεί στην διάσκεψη «επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να παραβιασθούν οι ιεροί κανόνες της αυριανής εβραϊκή γιορτής του ‘Σιμχάτ Τορά’».



Σύμφωνα με την κρατική ισραηλινή τηλεόραση που επικαλέσθηκε καλά πληροφορημένες πηγές, κυβερνητικά στελέχη φέρονται να αντέδρασαν, υποστηρίζοντας ότι προτού ο Νετανιάχου μεταβεί σε μία διάσκεψη που μπορεί να αλλάξει τον μεσανατολικό χάρτη, θα πρέπει να προηγηθούν εσωτερικές διαβουλεύσεις. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η ανανέωση του διαύλου επικοινωνίας Νετανιάχου-Σίσι, μόνο θετικά μπορεί να αποτιμηθεί.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.