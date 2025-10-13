Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, κατηγόρησε τη Χαμάς για παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας, μετά την ανακοίνωση της οργάνωσης ότι θα παραδώσει μόνο τέσσερις σορούς Ισραηλινών ομήρων, προειδοποιώντας ότι κάθε καθυστέρηση θα αντιμετωπιστεί με «ανάλογη απάντηση».

«Οποιαδήποτε καθυστέρηση ή εσκεμμένη αποφυγή θα θεωρηθεί σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας και θα υπάρξει ανάλογη απάντηση», ανέφερε ο Κατς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Η συμφωνία προβλέπει ότι εντός 72 ωρών από την αναδιάταξη του στρατού, και οι 28 σοροί των νεκρών ομήρων θα πρέπει να παραδοθούν στο Ισραήλ.

Η Χαμάς είχε προηγουμένως δηλώσει ότι η ανάκτηση των σορών ορισμένων νεκρών ομήρων ενδέχεται να καθυστερήσει, καθώς δεν είναι γνωστές όλες οι τοποθεσίες ταφής.



