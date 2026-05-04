Ζελένσκι: Μια μονοήμερη εκεχειρία με τη Ρωσία δεν αποτελεί επιλογή

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως μια μονοήμερη εκεχειρία με τη Ρωσία δεν αποτελεί επιλογή, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι την  προηγούμενη εβδομάδα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ μια μονοήμερη εκεχειρία για τις 9 Μαΐου (ημέρα της Νίκης στη Ρωσία).

TAGS: Βολοντιμίρ Ζελένσκι Ουκρανία Ρωσία Πόλεμος στην Ουκρανία Βλαντίμιρ Πούτιν Ντόναλντ Τραμπ
