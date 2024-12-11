Ο έφηβος γιος της 75χρονης Μαρίνα Τερισβίλι είχε πυροβοληθεί και σκοτωθεί στη διάρκεια εθνικιστικής συγκέντρωσης στη Γεωργία το 1992. Τώρα ο άλλος γιος της, ο Γκιόργκι, συνελήφθη για το ρόλο του στις διαδηλώσεις κατά της ρωσικής επιρροής στην πατρίδα τους.

Επτά περιπολικά της αστυνομίας έφθασαν την Παρασκευή στο σπίτι της στην πρωτεύουσα Τμπιλίσι και πήραν τον Γκιόργκι, έναν 52χρονο οδηγό ταξί, λέει η Τερισβίλι.

Τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση για δύο μήνες ενόψει της δίκης του για «συμμετοχή σε ομαδική βία», σύμφωνα με μια οργάνωση για τα δικαιώματα των πολιτών και με τοπικά μέσα ενημέρωσης, και, αν καταδικασθεί, αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έξι ετών, στο πλαίσιο της εκτεταμένης καταστολής των διαδηλωτών που συγκρούονται κάθε νύχτα, εδώ και δύο εβδομάδες, με την αστυνομία.

Η οργάνωση για τα δικαιώματα Ένωση Γεωργιανών Νέων Δικηγόρων έκανε γνωστό πως ο Γκιόργκι δεν έχει ακόμα κληθεί να δηλώσει ένοχος ή αθώος και η Μαρίνα Τερισβίλι λέει πως δεν ξέρει γιατί κρατείται ο γιος της.

«Δεν μπορώ να αρνηθώ ότι πήγαινε στις συγκεντρώσεις, επειδή είχε έναν αδελφό που σκοτώθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 1992 και πήγαινε εκεί για να τιμήσει την ψυχή του», λέει η Μαρίνα, προσθέτοντας πως ο Γκιόργκι δεν μπορούσε να δεχθεί ότι ο μικρότερος αδελφός του έχασε μάταια τη ζωή του.

Ο Μαμούκα ήταν 17 ετών όταν σκοτώθηκε στη διάρκεια του σύντομου εμφυλίου πολέμου που ακολούθησε την έξοδο της Γεωργίας, το 1991, από τη Σοβιετική Ένωση, με την οποία μπήκε ένα τέλος σε 200 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τη Ρωσία.

Ο Γκιόργκι είναι μεταξύ των περισσότερων από 400 ανθρώπων για τους οποίους οι αρχές και οργανώσεις για τα δικαιώματα λένε πως συνελήφθησαν στη διάρκεια διαμαρτυριών κατά των κινήσεων της κυβέρνησης να καθυστερήσει το μακροχρόνιο στόχο της χώρας αυτής του Νότιου Καυκάσου να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γύρω στους 30 αντιμετωπίζουν ποινικές κατηγορίες, κυρίως σχετικά με «ομαδική βία» με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης. Μεταξύ των φυλακισμένων είναι δύο ηγέτες της φιλοευρωπαϊκής αντιπολίτευσης της χώρας.

Οργανώσεις για τα δικαιώματα λένε πως η καταστολή δεν έχει πρόσφατο προηγούμενο στη Γεωργία, μια χώρα που θεωρούνταν μεταξύ των πιο φιλοδυτικών και δημοκρατικών από τα κράτη που διαδέχθηκαν τη Σοβιετική Ένωση.

Πυροτεχνήματα

Μερικοί διαδηλωτές έριξαν πυροτεχνήματα και άλλα βλήματα εναντίον της αστυνομίας, λέγοντας ότι αμύνονταν εναντίον των δακρυγόνων και των επιθέσεων με γκλομπ. Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι περισσότεροι από 150 αστυνομικοί τραυματίσθηκαν.

Το κόμμα Γεωργιανό Όνειρο, για το οποίο αξιωματούχοι λένε πως κέρδισε τις εκλογές τον Οκτώβριο, για τις οποίες η αντιπολίτευση υποστηρίζει πως σημειώθηκε νοθεία, προκάλεσε θυμό στη χώρα αυτή των 3,7 εκατομμυρίων ανθρώπων όταν ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι αναστέλλει μέχρι το 2028 τις συνομιλίες για ένταξη στην ΕΕ.

Το Γεωργιανό Όνειρο λέει ότι ευνοεί μια ρεαλιστική πολιτική με τη Ρωσία, η οποία υποστηρίζει δύο περιφέρειες που αποσχίσθηκαν από τη Γεωργία αφού η τελευταία αποχώρησε από τη Σοβιετική Ένωση. Το κόμμα λέει πως ο στόχος του είναι να διαφυλάξει την ειρήνη εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία.

Δυτικές χώρες έχουν καταδικάσει την καταστολή και ο πρεσβευτής της ΕΕ στη Γεωργία δήλωσε τη Δευτέρα ότι της αξίζει να της επιβληθούν κυρώσεις.

Ο γεωργιανός συνήγορος του πολίτη Λεβάν Ιοσελιάνι, πρώην πολιτικός της αντιπολίτευσης που διορίσθηκε από το Γεωργιανό Όνειρο, είπε χθες, Τρίτη, ότι το γραφείο του επισκέφθηκε 327 κρατουμένους, από τους οποίους 225 δήλωσαν ότι υπέστησαν κακομεταχείριση και 157 έφεραν ορατά τραύματα.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι βρήκε πυροτεχνήματα και υλικά για την κατασκευή βομβών μολότοφ στις έδρες δύο αντιπολιτευόμενων κομμάτων. Και τα δύο κόμματα είπαν ότι η αστυνομία «φύτεψε» τα υλικά αυτά.

Σε ενημέρωση των δημοσιογράφων προχθές, Δευτέρα, ο πρωθυπουργός Ιρακλί Κομπαχιτζέ χαρακτήρισε τα γραφεία των κομμάτων «εστίες βίας» και πρόσθεσε πως η απόπειρά τους να καταλάβουν την εξουσία απέτυχε.

Μαυροντυμένοι μασκοφόροι πραγματοποιούν επιθέσεις

Συμμορίες μασκοφόρων ντυμένων στα μαύρα έχουν αρχίσει τις τελευταίες ημέρες να επιτίθενται σε πολιτικούς της αντιπολίτευσης και σε μερικούς δημοσιογράφους.

Υποστηρικτές της αντιπολίτευσης αποκαλούν τις συμμορίες «τιτούσκι», μια ουκρανική λέξη για τους κακοποιούς που είχαν επιτεθεί στους αντιπάλους της φιλορωσικής κυβέρνησης πριν από την ουκρανική επανάσταση του Μαϊντάν το 2014, που έκανε τον πρόεδρο να διαφύγει στη Μόσχα.

Δύο δημοσιογράφοι ενός τηλεοπτικού σταθμού που είναι φιλικός προς την αντιπολίτευση απέκτησαν ορατά τραύματα στο κεφάλι σε μια επίθεση στις 7 Δεκεμβρίου, η οποία έγινε μπροστά στην κάμερα την ώρα που αναμετέδιδαν τις εξελίξεις από μια διαδήλωση.

Την ίδια ημέρα, ο Κόμπα Χαμπάζι, εξέχον μέλος του αντιπολιτευόμενου κόμματος Συνασπισμός για Αλλαγή, υπέστη εκτεταμένα τραύματα στο κεφάλι αφού δέχθηκε επίθεση μέσα στο κτίριο στο οποίο στεγάζεται η έδρα του κόμματός του.

Σε βίντεο από κάμερες κλειστού κυκλώματος που έχει στην κατοχή του το Ρόιτερς εικονίζονται περίπου 15 μαυροντυμένοι άνδρες να εισέρχονται στο κτίριο και να επιτίθενται στον Χαμπάζι, τον οποίο σπρώχνουν από μια σκάλα, πριν αρχίσουν να τον χτυπούν με γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι ενώ κείτεται ακίνητος στο πάτωμα.

Μιλώντας στο Ρόιτερς δύο ημέρες μετά, ο Χαμπάζι, ένας 57χρονος πρώην βουλευτής, κατηγόρησε για την επίθεση τη γεωργιανή κυβέρνηση.

«Φυσικά η κυβέρνηση βρίσκεται πίσω απ' αυτό», λέει ο Χαμπάζι, το κεφάλι του οποίου είναι δεμένο με επιδέσμους. «Αυτή η κυβέρνηση είναι χτισμένη πάνω στη βία».

Οι γεωργιανές αρχές έχουν δηλώσει πως δεν είναι αναμιγμένες στις επιθέσεις και πως τις καταδικάζουν. Αξιωματούχοι του κυβερνώντος κόμματος έχουν ισχυριστεί πως τις πραγματοποιεί η αντιπολίτευση για να ενοχοποιήσει το Γεωργιανό Όνειρο.

