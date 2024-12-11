Ντόναλντ Τραμπ Jr: Αποθεώνει την «πρώην» του Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τη θέση της πρέσβεως στην Αθήνα

Την πρώην σύντροφό του, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αποθεώνει ο Ντόναλντ Τραμπ ο Νεότερος για την ανάληψη της θέσης της πρέσβεως στην Αθήνα.



«Είμαι τόσο περήφανος για την Κίμπερλι. Λατρεύει την Αμερική και πάντα ήθελε να υπηρετήσει τη χώρα ως πρέσβης. Θα είναι μια καταπληκτική ηγέτιδα για την ‘’Αμερική Πρώτα’’ Ντόναλντ Τζ. Τραμπ» αναφέρει χαρακτηριστικά σε ιστορία του στο Instagram το πρωτότοκο παιδί του Τραμπ, αναδημοσιεύοντας τη σχετική ανάρτηση του νέου προέδρου των ΗΠΑ.



Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έσπευσε να αναδημοσιεύσει στον λογαριασμό της στο Instagram την ιστορία του Τραμπ Τζούνιορ επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα είναι το Νο 1. trending θέμα στην πλατφόρμα X μαζί με την ίδια. «Νumber one trending θέμα στo X! Πάμε!» σχολίασε, βάζοντας emojis μια φωτιά και την ελληνική σημαία.

Τρεις μήνες αφότου «αιφνιδιάστηκε» από τις φωτογραφίες του αρραβωνιαστικού της να απολαμβάνει ένα brunch με μια άλλη γυναίκα, γράφει η «Daily Mail», η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ χώρισαν. Ως βραβείο παρηγοριάς, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Η ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ:



«Σήμερα, με μεγάλη χαρά ανακοινώνω τον διορισμό της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Για πολλά χρόνια, η Κίμπερλι είναι στενή φίλη και σύμμαχος. Η εκτεταμένη εμπειρία και η ηγετική στάση της στο δίκαιο, τα μέσα ενημέρωσης και την πολιτική, μαζί με την οξεία διάνοιά της, την καθιστούν εξαιρετικά ικανή για να εκπροσωπεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προστατεύει τα συμφέροντά τους στο εξωτερικό.



Η Κίμπερλι είναι απόλυτα κατάλληλη για την ενίσχυση ισχυρών διμερών σχέσεων με την Ελλάδα, προωθώντας τα συμφέροντά μας σε θέματα που κυμαίνονται από την αμυντική συνεργασία έως την εμπορική και οικονομική καινοτομία».

