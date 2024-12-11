Εκρηξη και φωτιά σε ουρανοξύστη στην Κίνα - Εικόνες που θυμίζουν Δίδυμους Πύργους

Τεράστια έκρηξη σημειώθηκε σε ουρανοξύστη - κτίριο κατοικιών στην πόλη Σενζέν της Κίνας, προκαλώντας φωτιά σε τουλάχιστον δύο ορόφους και συγκλονίζοντας από το ωστικό κύμα την περιοχή σε μεγάλη ακτίνα.

Τοπικά μέσα μεταδίδουν εικόνες που θυμίζουν την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 1 νεκρό - μία γυναίκα που έπεσε από το παράθυρο.

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ: Η στιγμή που γυναίκα πέφτει από τον φλεγόμενο ουρανοξύστη στην Κίνα

A powerful #explosion rocked a residence in #Shenzhen Bay’s Yuefu Phase II on Dec 11, with shockwaves reportedly felt as far as the nearby landmark #China Resources Tower. Cause and injuries remain unclear, and investigations are underway. #fire pic.twitter.com/Y9IxmdcMjD — Shanghai Daily (@shanghaidaily) December 11, 2024

Η έκρηξη έγινε αισθητή μέχρι το κοντινό ορόσημο China Resources Tower. Τα αίτια παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ ασαφείς είναι οι πληροφορίες για θύματα.

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για ένα εκωφαντικό ήχο και σιντρίμμια να πετούν στον αέρα.

Tragic high-rise explosion this afternoon in Shenzhen in a residential building (China).



At least one person died - a woman who fell down.



At least 4 floors were impacted. This happened in the Nanshan district. I can clearly see that building from my place.



My video in 🧵... pic.twitter.com/51S4EM8FY4 — Daniel Camilo (@DanielOlimac) December 11, 2024

