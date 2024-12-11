Λογαριασμός
Τεράστια έκρηξη σε ουρανοξύστη στη Σενζέν της Κίνας – Εικόνες που θυμίζουν 9/11 - Δείτε βίντεο

Τοπικά μέσα μεταδίδουν εικόνες που θυμίζουν την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 1 νεκρό

Εκρηξη και φωτιά σε ουρανοξύστη στην Κίνα - Εικόνες που θυμίζουν Δίδυμους Πύργους

Τεράστια έκρηξη σημειώθηκε σε ουρανοξύστη - κτίριο κατοικιών στην πόλη Σενζέν της Κίνας, προκαλώντας φωτιά σε τουλάχιστον δύο ορόφους και συγκλονίζοντας από το ωστικό κύμα την περιοχή σε μεγάλη ακτίνα. 

Τοπικά μέσα μεταδίδουν εικόνες που θυμίζουν την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 1 νεκρό - μία γυναίκα που έπεσε από το παράθυρο.

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ: Η στιγμή που γυναίκα πέφτει από τον φλεγόμενο ουρανοξύστη στην Κίνα

Η έκρηξη έγινε αισθητή μέχρι το κοντινό ορόσημο China Resources Tower. Τα αίτια παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ ασαφείς είναι οι πληροφορίες για θύματα.

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για ένα εκωφαντικό ήχο και σιντρίμμια να πετούν στον αέρα.

