Βρετανία: Άβολες συνομιλίες, δώρα Τραμπ και εσωκομματικές αιχμές στα νέα αρχεία για τον Πίτερ Μάντελσον

Η βρετανική κυβέρνηση δημοσίευσε τρεις τόμους, ο καθένας από τους οποίους αριθμεί εκατοντάδες σελίδες και αφορούν τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ. Ο πρώτος τόμος αριθμεί 598 σελίδες, ενώ ο δεύτερος έχει 554 σελίδες και ο τρίτος 352 σελίδες, σύμφωνα με το BBC. Τα έγγραφα περιλαμβάνουν ένα μείγμα μηνυμάτων WhatsApp, emails και έντυπων αρχείων, καθώς και ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ πολιτικών.

Σύμφωνα με τα εν λόγω έγγραφα, ο Μάντελσον είπε στον Ντέιβιντ Λάμι (πρώην ΥΠΕΞ) ότι θα φροντίσει ώστε η κυβέρνηση να «μην μετανιώσει ποτέ» που τον διόρισε πρέσβη στις ΗΠΑ.

Ακόμη, αρνήθηκε να παραδώσει μηνύματα που βρίσκονταν στο προσωπικό του κινητό τηλέφωνο για να δημοσιευθούν στο πλαίσιο της σημερινής κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

Σημειώνεται επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήθελε για δώρο από τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ ένα εξατομικευμένο κόκκινο διπλωματικό χαρτοφυλάκιο (dispatch box) με χρυσό έμβλημα και χρυσή επιγραφή, παρόμοιο με εκείνα που χρησιμοποιούν οι Βρετανοί υπουργοί. Η συζήτηση γύρω από το θέμα φαίνεται ότι απασχόλησε τα ανώτατα κλιμάκια της βρετανικής κυβέρνησης. Παραμένει ωστόσο ασαφές το τι έγινε τελικά.

Ακόμη, καταγράφονται πολλά άβολα μηνύματα για την κυβέρνηση και το Εργατικό Κόμμα. Ο υπουργός εργασίας Πατ ΜακΦάντεν έγραψε σε συνομιλία με τον Μάντελσον πως οι βουλευτές των Εργατικών ρωτούν πάντα «ποιον μπορούμε να φορολογήσουμε για να καταβάλουμε παροχές σε άλλους».

Ο Μάντελσον είπε κατά την ανταλλαγή μηνυμάτων με τον υφυπουργό εργασίας Τόρστεν Μπελ ότι η κατάσταση είναι «χαοτική επειδή η κυβέρνηση, σε γενικές γραμμές, δεν διαμορφώνει και δεν εφαρμόζει πολιτικές αρκετά αποτελεσματικά». Ο Μπελ συμφώνησε, γράφοντας: «Αυτό είναι σίγουρα αλήθεια. Όλοι φαίνεται να πιστεύουν ότι είναι δουλειά κάποιου άλλου να διασφαλίσει ότι η πολιτική είναι σωστή κάτι που είναι πολύ παράξενο».

Πηγή: skai.gr

