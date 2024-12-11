Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκμεταλλεύτηκε την πρώτη του συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ μετά τις αμερικανικές εκλογές για να εξηγήσει στον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ την ανάγκη της Ουκρανίας να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας σε τυχόν διαπραγμάτευση για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, όπως είπαν δύο πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενο των συνομιλιών της 7ης Δεκεμβρίου.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν φιλοξένησε τη συνάντηση στο Παρίσι στη διάρκεια της οποίας ο Ουκρανός ηγέτης επιχείρησε να δομήσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τον Τραμπ, η δέσμευση του οποίου να δώσει άμεσα τέλος στον πόλεμο έχει εγείρει ανησυχίες στο Κίεβο ότι αυτό ενδεχομένως να γίνει με ευνοϊκούς όρους για τη Μόσχα.

Το Reuters επικοινώνησε με πέντε πρόσωπα που είχαν λάβει ενημέρωση για τη συνάντηση.

Οι τρεις ηγέτες, οι οποίοι είχαν συνομιλίες για 35 λεπτά χωρίς την παρουσία συμβούλων τους, δεν συζήτησαν για συγκεκριμένες λεπτομέρειες που να αφορούν κάποιο σχέδιο για τερματισμό του πολέμου, αλλά ο Τραμπ επανέλαβε ότι επιθυμία του είναι μια άμεση εκεχειρία και διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου σύντομα, όπως είπαν τέσσερις από τους γνωρίζοντες.

Η συνάντηση αυτή δίνει μια εικόνα σχετικά με το πώς είναι πιθανόν να εξελιχθούν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης, παρότι η διαδικασία, η οποία θα περιλαμβάνει και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, βρίθει δυσκολιών, ενώ και ο ρόλος των ΗΠΑ δεν είναι ακόμη ξεκάθαρος.

Ο Τραμπ υπήρξε φιλικός και ανοιχτός και φάνηκε διατεθειμένος να ακούσει, όπως είπε μια από τις πηγές.

Η ομάδα των συμβούλων του δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού αυτής της είδησης.

Ούτε ο Τραμπ ούτε αξιωματούχοι που συνεργάζονται μαζί του και ασχολούνται με το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία είναι πρόθυμοι να σχολιάσουν πώς φαντάζονται πιθανό τερματισμό της σύγκρουσης ή να σχολιάσουν την επιμονή του Κιέβου να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας στο πλαίσιο της όποιας συμφωνίας.

Αυτό έχει προκαλέσει μια κλιμακούμενη αίσθηση αβεβαιότητας στο Κίεβο, η οποία ενισχύεται και από συστηματικές εδαφικές νίκες της Ρωσίας τους τελευταίους μήνες στην περιφέρεια της ανατολικής Ουκρανίας, το Ντονμπάς, αλλά και από τις νυχτερινές επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε πόλεις που βρίσκονται πολύ πιο πίσω από την πρώτη γραμμή.

«Ορισμένα κομβικά σημεία αναφέρθηκαν στη διάρκεια της συνάντησης, για παράδειγμα αναφέρθηκε ότι η ειρήνη χρειάζεται εγγυήσεις επειδή από μόνη της δεν αρκεί η εκεχειρία, ο Πούτιν μπορεί να την παραβιάσει ξανά, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, χωρίς τις απαραίτητες εγγυήσεις», είπε πηγή της ουκρανικής προεδρίας.

Ερωτηθείσα πώς αντιμετωπίστηκε αυτό, η πηγή είπε ότι ο Τραμπ «εξετάζει όλες τις λεπτομέρειες».

Το Κίεβο ασκεί πιέσεις στην απερχόμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ για μια πρόσκληση να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ έχοντας εδώ και καιρό υποστηρίξει με επιχειρήματα ότι χρειάζονται εγγυήσεις ασφαλείας για να αποτραπεί τυχόν ρωσική εισβολή στο μέλλον.

Αυτό το τελευταίο είναι ένα σταθερό αίτημα του Κιέβου παρότι ο πρόεδρος Ζελένσκι αναγνώρισε πρόσφατα ότι ένας τερματισμός του πολέμου μέσω της διπλωματίας θα έσωζε ζωές εγκαταλείποντας προγενέστερο επίμονο αίτημά του για αποχώρηση όλων των ρωσικών δυνάμεων από την Ουκρανία προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη.

Οικοδομώντας μια καλή σχέση

Πολλοί αξιωματούχοι, που συνεργάζονται με τον Τραμπ, έχουν πει ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ επιδιώκει να αποκτήσει μια καλή προσωπική σχέση, η οποία είναι κρίσιμη για το πώς θα κινηθεί στο πεδίο της διπλωματίας και ότι θα αποφασίσει συν τω χρόνω πώς θα κινηθεί.

Η γενικώς θερμή στάση που υιοθετεί ο Τραμπ στην άμεση επαφή του με τον Ζελένσκι διαφέρει από ορισμένες από τις δημόσιες δηλώσεις του για τον Ουκρανό ηγέτη κατά την προεκλογική περίοδο. Ενδεικτικός είναι ο χαρακτηρισμός «ο μεγαλύτερος πωλητής στη Γη» για το ότι ζήτησε και έλαβε δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια από τις ΗΠΑ.

Οι Μακρόν και Ζελένσκι συμφώνησαν στη συνάντηση στο Παρίσι, αλλά υπήρξαν προσεκτικοί να μη φανεί ότι στριμώχνουν τον Τραμπ, είπε ένας αξιωματούχος.

Ο Γάλλος ηγέτης, ο οποίος στη διάρκεια των χρόνων έχει αποκτήσει ταλέντο στο να χρησιμοποιεί τις προσωπικές του σχέσεις για να προωθήσει τις διπλωματικές του προσπάθειες, και ο Ζελένσκι συνεργάστηκαν για να περιγράψουν πώς βλέπουν την κατάσταση τονίζοντας παράλληλα ότι, χωρίς την στήριξη από τις ΗΠΑ, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα για το Κίεβο, τόνισε ο αξιωματούχος.

Ο Ζελένσκι πιστεύει ότι ο Πούτιν φοβάται μόνο τον Τραμπ, ίσως και την Κίνα, στη διεθνή σκηνή και ότι η όποια ειρήνη διαρκείας θα απαιτούσε από την Ουάσινγκτον να είναι «αληθινά ισχυρή», σχολίασε ο Ουκρανός αξιωματούχος.

Ο Τραμπ κατηγορεί συστηματικά τις ευρωπαϊκές δυνάμεις ότι δεν κάνουν αυτό που τους αναλογεί σε ζητήματα ασφαλείας του ΝΑΤΟ στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Ο Μακρόν άδραξε την ευκαιρία για να αναφέρει στη διάρκεια αυτής της συνάντησης ότι οι Ευρωπαίοι έχουν ήδη πράξει πολλά για να στηρίξουν την Ουκρανία και ότι προτίθενται επίσης να μοιραστούν το βάρος στο θέμα της ασφάλειας πιο ισότιμα με τις ΗΠΑ, είπαν δύο από τις πηγές.

Ένας άλλος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Μακρόν και Ζελένσκι εξήγησαν στον Τραμπ ότι ο Πούτιν δεν είναι σήμερα αυτός που ήταν το 2017, όταν δηλαδή ενόσω βρισκόταν στον Λευκό Οίκο είχε επαφές με τον αρχηγό του Κρεμλίνου.

Ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η ραγδαία πτώση του προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ και ο αντίκτυπος που είχε στον στενό σύμμαχό του, τη Ρωσία, επίσης χρησιμοποιήθηκε ως επιχείρημα για την υιοθέτηση αυστηρότερης στάσης απέναντι στη Μόσχα σε μελλοντικές ειρηνευτικές προσπάθειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

