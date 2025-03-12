Ο καπετάνιος του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, που συνελήφθη σε σχέση με μια σύγκρουση με δεξαμενόπλοιο που έφερε σημαία των ΗΠΑ ανοικτά των ακτών της Αγγλίας, είναι Ρώσος υπήκοος, δήλωσε η γερμανική πλοιοκτήτρια εταιρία.

Το Solong έπεσε πάνω στο Stena Immaculate, ένα δεξαμενόπλοιο που μετέφερε καύσιμα αεριωθούμενων για λογαριασμό του στρατού των ΗΠΑ προχθές Δευτέρα. Μία ημέρα αργότερα η βρετανική αστυνομία συνέλαβε τον πλοίαρχο του Solong ως ύποπτο για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, καθώς κατά τη σύγκρουση φέρεται να έχασε τη ζωή του ένα μέλος του πληρώματος του Solong.

Η αστυνομία δήλωσε πως ο 59χρονος παραμένει υπό κράτηση.

Η πλοιοκτήτρια εταιρία Ernst Russ με έδρα το Αμβούργο δήλωσε πως ο πλοίαρχος του υπό σημαία Πορτογαλίας Solong είναι Ρώσος, προσθέτοντας πως τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος είναι Ρώσοι και Φιλιππινέζοι υπήκοοι.

Το Stena Immaculate ήταν αγκυροβολημένο όταν χτυπήθηκε από το μικρότερό του Solong με αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλες πυρκαγιές και εκρήξεις και ένα μέλος του πληρώματος να αγνοείται και να θεωρείται νεκρό, ενώ καύσιμα διέρρευσαν στη θάλασσα, οδηγώντας σε φόβους για τον αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Καθώς οι εικασίες για τα αίτια της σύγκρουσης αυξάνονται, η εφημερίδα Telegraph ανέφερε πως το Solong είχε αποτύχει σε ελέγχους ασφαλείας σε σχέση με την πλοήγηση πέρυσι, επικαλούμενη έναν συνηθισμένο έλεγχο ασφαλείας που διενήργησαν Ιρλανδοί αξιωματούχοι στο Δουβλίνο τον Ιούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

