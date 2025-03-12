Γάλλος ΥΠΕΞ: Ο Πούτιν βλέπει τη Ρωσία ως μία αυτοκρατορία που έχει πεπρωμένο να επεκτείνει τα σύνορα με τη βία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό, σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Le Parisien, αναφέρει ότι η ισχυρή αποφασιστικότητα που επέδειξαν η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της στις διαβουλεύσεις τους με την αμερικανική κυβέρνηση, με βασικό στόχο «να θέσουν τέρμα στον πόλεμο και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», έχουν προκαλέσει «μεγάλη ανησυχία» στη Μόσχα.

«Αυτό ακριβώς επιθυμεί να αποφύγει ο Πούτιν» σημειώνει ο Γάλλος υπουργός, επισημαίνοντας ότι «ο Ρώσος πρόεδρος βλέπει τη χώρα του ως μία αυτοκρατορία της οποίας το πεπρωμένο είναι να επεκτείνει τα σύνορά της με τη βία». Ο Μπαρό θεωρεί επίσης ότι η ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη στις Βρυξέλλες, είναι «τόσο καθοριστική για την ευρωπαϊκή ασφάλεια όσο και η δημιουργία του ΝΑΤΟ το 1949».

Από την πλευρά του ο Γάλλος υπουργός Στρατιωτικών Υποθέσεων Σεμπαστιάν Λεκορνύ, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα La Tribune, δηλώνει ότι εξακολουθεί να βλέπει τις ΗΠΑ ως σύμμαχο, παρά την «απρόβλεπτη συμπεριφορά» τους. Αυτό, όπως επισημαίνει, καθιστά πιο επίκαιρο από ποτέ το να είμαστε «σύμμαχοι, αλλά όχι ευθυγραμμισμένοι», ένα δόγμα που έχει διατηρηθεί στη Γαλλία από την εποχή του στρατηγού Ντε Γκολ, σημειώνει ο Λεκορνύ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.