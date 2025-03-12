Οι περικοπές του Τραμπ στις δαπάνες επηρέασαν και τη NASA - Ξεκίνησε κύμα απολύσεων

Η NASA ανακοίνωσε σήμερα ένα πρώτο κύμα απολύσεων, στο οποίο περιλαμβάνεται η επικεφαλής επιστήμονάς της, στο πλαίσιο των δραστικών περικοπών στις δαπάνες του ομοσπονδιακού κράτους που επιθυμεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι πρώτες περικοπές αφορούν 23 εργαζόμενους της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας, διευκρίνισε εκπρόσωπος της NASA, σημειώνοντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλες.

Στην πρώτη αυτή φάση, η NASA απέλυσε τη διαπρεπή επικεφαλής επιστήμονά της και ανώτερη σύμβουλό της για το κλίμα, την Κάθριν Κάλβιν. Η εξέχουσα ερευνήτρια, η οποία είχε διορισθεί το 2022 από τον Τζο Μπάιντεν, συνέβαλε σε πολλές σημαντικές εκθέσεις του ΟΗΕ για το κλίμα.

Η Κάθριν Κάλβιν και πολλοί άλλοι Αμερικανοί επιστήμονες είχαν ήδη εμποδιστεί στα τέλη Φεβρουαρίου να παραστούν σε σύνοδο ειδικών του ΟΗΕ για το κλίμα που διεξαγόταν στην Κίνα.

«Για τη βελτιστοποίηση του εργατικού δυναμικού της και βάσει διατάγματος, η NASA αρχίζει τη σταδιακή διαδικασία, τη λεγόμενη ‘RIF’, μείωσης του προσωπικού της», δήλωσε η εκπρόσωπος της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας Σέριλ Γουόρνερ.

«Μικρός αριθμός προσώπων ενημερώθηκε στις 10 Μαρτίου ότι τον αφορά αυτή η διαδικασία. Οι εργαζόμενοι αυτοί μπορούν να επιλέξουν να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης, αν δύνανται να υπαχθούν σε αυτό, ή να ακολουθήσουν τη διαδικασία RIF», διευκρίνισε η υπηρεσία.

Η NASA είχε μέχρι σήμερα αποφύγει τις δραστικές περικοπές που πλήττουν άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ χάρη στην παρέμβαση την τελευταία στιγμή του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου Τζάρεντ Άιζακμαν, ο οποίος επελέγη από τον Ντόναλντ Τραμπ για να γίνει ο επόμενος διευθυντής της NASA.

Από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ προέβη σε πολλές ανακοινώσεις με στόχο την επιστημονική κοινότητα: μεγάλες δημοσιονομικές περικοπές, απόλυση εκατοντάδων εργαζομένων ομοσπονδιακών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για το κλίμα ή την υγεία, λογοκρισία ορισμένων θεμάτων στις επιδοτούμενες έρευνες κλπ.

Η NASA διαδραματίζει κρίσιμης σημασίας ρόλο στην έρευνα για το κλίμα, εκμεταλλευόμενη έναν στόλο δορυφόρων παρακολούθησης της Γης, διεξάγοντας μελέτες για τους αιθέρες και την ξηρά και παρέχοντας στους επιστήμονες και στο κοινό δεδομένα στα οποία είναι ελεύθερη η πρόσβαση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

