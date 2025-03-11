Ένας 59χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για ανθρωποκτονία από βαριά αμέλεια σε σχέση με τη χθεσινή σύγκρουση του πετρελαιοφόρου Stena Immaculate, νηολογημένο στις ΗΠΑ με το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Solong, με σημαία Πορτογαλίας, στην εκβολή Humber, στη Βόρεια Θάλασσα.

Η αστυνομία του Χάμπερσαϊντ ξεκίνησε ποινική έρευνα και ο ανώτατος αξιωματικός της έρευνας, επικεφαλής ντετέκτιβ, Κρεγκ Νίκολσον, εξέδωσε την εξής δήλωση: «Έχει ήδη πραγματοποιηθεί εκτεταμένη δουλειά και συνεργαζόμαστε στενά με τους συνεργάτες μας για να κατανοήσουμε τι συνέβη και να παρέχουμε υποστήριξη σε όλους τους πληγέντες».

Και συνεχίζει: «Μετά από έρευνες που ανέλαβε η ομάδα μου, συλλάβαμε έναν 59χρονο άνδρα ως ύποπτο για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε σχέση με τη σύγκρουση, αυτό έπεται της ολοκλήρωσης των επιχειρήσεων αναζήτησης από τη HM Coastguard για το αγνοούμενο μέλος του πληρώματος του Solong».

Ο συλληφθείς παραμένει υπό κράτηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.