Τη στιγμή της σύγκρουσης του πετρελαιοφόρου Stena Immaculate, νηολογημένο στις ΗΠΑ με το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Solong, με σημαία Πορτογαλίας, στην εκβολή Humber χθες, Τρίτη αλλά και τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν περιγράφει στο CBS News, ένας ναύτης που κατάφερε να σωθεί από το φλεγόμενο πλοίο.

Διατηρώντας την ανωνυμία του ο ναύτης αφού δεν επιτρέπεται να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης, περιέγραψε τις φριχτές στιγμές που έζησε ο ίδιος και το υπόλοιπο πλήρωμα λέγοντας ότι άκουγε κραυγές λίγα δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση των δύο πλοίων ενώ όπως είπε ξαφνικά ένα τεράστιο πλοίο «εμφανίστηκε από το πουθενά».

Όπως είπε, το Solong ακόμα και όταν προσέκρουσε στο πετρελαιοφόρο δε σταμάτησε αμέσως την πορεία του αλλά φαινόταν επί 10 λεπτά να «μπαίνει» μέσα στο πλοίο τους. Κάποια άλλα μέλη του πληρώματος ανέφεραν ότι την ώρα της πρόσκρουσης των δύο πλοίων, δεν φαινόταν να βρίσκεται κανένας πάνω στη γέφυρα του Solong, δήλωσε ο ναύτης.

Αμέσως, όπως είπε, φλόγες άρχισαν να ξεπετάγονται από το πλοίο και το πλήρωμα φορώντας τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό κινητοποιήθηκε και άρχισε να μάχεται για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

«Όλοι είχαν μόνο δευτερόλεπτα για να αντιδράσουν», είπε ο ναύτης, καθώς περιέγραψε τη γενναιότητα του πληρώματος το οποίο βρισκόταν αντιμέτωπο με τις φλόγες.

Πρόσθεσε ότι αυτή το πλήρωμα είχε εκπαιδευτεί για ένα τέτοιο καταστροφικό γεγονός.

Ωστόσο, μετά από κάποια λεπτά μάχης με τις φλόγες, το πλήρωμα κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να σβήσει τη φωτιά και έτσι πάρθηκε η απόφαση να εγκαταλείψουν το πλοίο.

Τα μέλη του πληρώματος πήγαν στα δωμάτιά τους για να πάρουν τα απαραίτητα αντικείμενα, όπως σωσίβια και εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης πριν μαζευτούν στο σημείο συγκέντρωσης.

Αφού καταμετρήθηκε το πλήρωμα, μπήκαν σε μια σωσίβια λέμβο, με τον καπετάνιο να είναι το τελευταίο άτομο που αποβιβάστηκε.

Μερικοί από τους ναύτες είχαν ακόμη και ψιλοκομμένα μαλλιά επειδή οι φλόγες τους είχαν πλησιάσει πολύ, πρόσθεσε ο ναύτης.

Πώς συνέβη το περιστατικό

Τα δεδομένα από το MarineTraffic φαίνεται να δείχνουν ότι το Solong κινούνταν και το Stella Immaculate ήταν σχεδόν ακίνητο όταν τα δύο πλοία συγκρούστηκαν.

Η Crowley, η εταιρεία που διαχειρίζεται το Stena Immaculate, είπε ότι η δεξαμενή φορτίου της που μετέφερε καύσιμα για αεροσκάφη διαλύθηκε κατά τη συντριβή, προκαλώντας πυρκαγιά και απελευθέρωση καυσίμου στη θάλασσα.

Οι πυρκαγιές συνεχίζουν να καίνε στα δύο πλοία για δεύτερη ημέρα ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δίνουν μάχη για να αποτρέψουν μια περιβαλλοντική κρίση.

Νεκρός ο αγνοούμενος ναύτης

Την ίδια ώρα, ο αγνοούμενος ναύτης του πλοίου Solong θεωρείται νεκρός από τις Αρχές ενώ το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων πιθανόν να βυθιστεί.

Πηγή: skai.gr

